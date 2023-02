EUROPA LEAGUE. Barcelona moet Pedri en Gavi missen in clash tegen Manchester United

Manchester United versus Barcelona is opnieuw dé topaffiche van de tussenronde in de Europa League. In de heenwedstrijd stelde de topper niet teleur. Beide ploegen zorgden voor een spectaculaire wedstrijd, die eindigde op 2-2.

Alles kan dus nog in de terugwedstrijd. Barça kan dit keer evenwel niet rekenen op de geblesseerd uitgevallen Pedri en op de geschorste Gavi. Toch een ferme aderlating voor het middenveld van trainer Xavi. Bij Man United zijn Maguire en Antony wel fit.

Clement, Doku en Bakayoko

Ook in de wedstrijd tussen AS Monaco en Bayern Leverkusen zal de spanning te snijden zijn. De troepen van Philippe Clement hebben in eigen huis de beste papieren na de 2-3-zege in Duitsland. Een andere Belg in deze tussenronde beschikt over een minder goede uitgangspositie. Jérémy Doku moet met Stade Rennes een 2-1-nederlaag tegen Shakhtar Donetsk proberen recht te zetten. Voor de Belgen van PSV ziet de situatie er zelfs nog een pak uitzichtlozer uit. Thorgan Hazard is geblesseerd, maar Johan Bakayoko en zijn ploegmaats staan voor het onmogelijke na de 3-0-nederlaag tegen Sevilla.