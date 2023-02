Oudere Vlaamse vrouwen populaire slachtoffers van grote bende in ‘vriendschapsfraude’: “Ze is heel de erfenis van haar ouders kwijt”

In dit resort in Nigeria zou de bende een hotel bouwen.

‘s Lands grootste bende in vriendschapsfraude staat vandaag voor de rechter in Gent. Veertien mannen, vooral Nigerianen, hebben in ons land verschillende gepensioneerde vrouwen opgelicht door zich voor zich op facebook voor te doen als een ‘Amerikaanse legerofficier die een partner zoekt’. Eén vrouw verloor zo 380.000 euro en ging zelfs een lening aan voor haar fictieve ‘Amerikaanse prins’.