Koerdische militant terechtgesteld in Iran

Iran heeft woensdag een Koerdische militant terechtgesteld, die banden had met een verboden Koerdische rebellenbeweging. De man, Arash Ahmadi, werd ervan beschuldigd een agent in 2018 te hebben gedood.

“Arash Ahmadi, ook gekend onder de naam Sarkout, lid van de terreurgroep Komala, is deze ochtend terechtgesteld”, aldus de Iraanse nationale televisie.

De politieagent Hassan Maleki is in augustus 2018 vermoord in Ravansar, een stad in de provincie Kermanshah, in het westen van Iran.

De televisie verspreidde beelden van wat de bekentenissen van de beschuldigde zou zijn. Zulke beelden zijn een courante praktijk in Iran. Mensenrechtenactivisten stellen dat die bekentenissen geforceerd zijn en verkregen zijn bij marteling.

Komala is een marxistische groep die sinds de islamitische revolutie van 1979 is verboden. De groep strijdt voor autonomie voor de Koerdische regio’s in Iran.