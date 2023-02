Voor de Belgische eer, zes miljoen euro prijzengeld en de coëfficiënt: de dood of de gladiolen vanavond voor AA Gent en Anderlecht in de Conference League

Het begon zo mooi. Voor het eerst overwinterden er vier Belgische teams in Europa, maar één (heen)match later dreigt alweer een desillusie. Club Brugge kan al een kruis zetten over verdere Champions League-deelname, terwijl Anderlecht en AA Gent vanavond zullen moeten zwoegen om te overleven tegen Ludogorets en Qarabag. Daarom deze oproep aan RSCA en de Buffalo’s: verdedig met man en macht de Belgische eer.

Als het Europees voetbal een razend populaire zangwedstrijd zou zijn, dan is Club Brugge eigenlijk al ontmaskerd, bevinden Anderlecht en AA Gent zich in de gevarenzone en bezit Union Saint-Gilloise een wildcard voor de volgende ronde. Eind vorig jaar wonnen de Unionisten hun groep in de Europa League en daarom mochten ze direct naar de 1/8ste finales in maart. Zouden zij in deze campagne in het kostuum van (witte) Raaf zitten?

De andere drie Belgische clubs leverden bij hun laatste optreden helaas valse noten af. Brugge maakte voor de winter nochtans indruk op het kampioenenbal, maar was daarna in eigen huis niet opgewassen tegen Benfica (0-2). Dat zal blauw-zwart op 7 maart in het Estadio da Luz nooit meer kunnen rechtzetten. Mooie liedjes duren nooit lang.

Toppers dit weekend

Anderlecht en AA Gent zijn nog niet helemaal uitgezongen. Zij verloren op verplaatsing wel allebei met 1-0 tegen respectievelijk Ludogorets en Qarabag, maar die scheve situatie kan nog worden rechtgezet. De Bulgaarse en Azerbeidzjaanse kampioen zijn zeker geen slechte tegenstanders, maar het zijn ook geen kleppers. Aangezien Europese uitgoals niet meer dubbel tellen, kan er iets offensiever worden gevoetbald. Desnoods moet de kwalificatie maar worden afgedwongen in de verlengingen of met penalty’s.

© BELGA

In elk geval zou een Europese kwalificatie (extra) glans geven aan het seizoen van Anderlecht en Gent. De Buffalo’s willen graag even goed doen als vorig jaar, toen ze pas sneuvelden in de 1/8ste finale van de Conference League. RSCA kan met een goeie Europese campagne zijn kwakkelseizoen in de Jupiler Pro League toch een beetje verbloemen. Wie weet wacht dan in de volgende ronde nog een leuke tegenstander als Lazio of Fiorentina.

Het wordt zaak om het publiek mee te krijgen. In Gent wordt dat wat moeilijk, want de Ghelamco Arena loopt maar halfvol op een donderdagavond om 21 uur in de krokusvakantie. Gelukkig raakt het Lotto Park wel compleet gevuld. Daar mogen de RSCA-abonnees gratis binnen ter compensatie van de match achter gesloten deuren tegen Zulte Waregem. Ambiance. Die zal echter pas losbarsten als beide teams er vol voor gaan en zich niet inhouden voor de competitietoppers van volgend weekend. Gent treft dan Club Brugge, terwijl Anderlecht Standard ontmoet. Sleutelmatchen met het oog op de play-offs, maar een goed Europees resultaat kan een boost geven.

© BELGA

Zes miljoen

Laat België nu dus nog niet barsten. Ons land staat achtste op de Europese ranking en we kunnen gerust twee kwalificaties gebruiken om onze Europese coëfficiënt veilig te stellen. Trouwens, zowel RSCA als de Buffalo’s stuwen hun prijzengeld voor deze campagne naar zo’n zes miljoen euro als ze doorgaan. Daarom is het nog geen tijd om een toontje lager te zingen. Dat is bij Anderlecht een bevel van Kolonel Mops.