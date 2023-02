VIDEO. Riyad Mahrez is vijfde Afrikaan met twintig Champions League-goals na cadeautje van Leipzig-middenvelder

Leipzig-middenvelder Xaver Schlager speelde de bal in minuut 27 zomaar in de voeten van Jack Grealish en dan is City dodelijk. Mahrez was de afwerker van dienst. Zijn schot hoefde niet eens helemaal geplaatst te zijn om doelman Janis Blaswich te kloppen.

Mahrez werd zo de vijfde Afrikaanse speler die twintig goals kon maken in de Champions League na Mohamed Salah (44), Didier Drogba (44), Samuel Eto’o (30) en Sadio Mané (27). Een mooi lijstje om tussen te staan.

Beelden van de goal: