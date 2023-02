Oplettende kijker deelt foutje in hitserie ‘The last of us’

De makers van de HBO-topreeks ‘The Last of Us’ hebben een steek laten vallen, maar hoopten wellicht dat niemand het zou merken. Dat was echter buiten een erg oplettende kijker gerekend, die de beelden nu op Tiktok deelt.

Ongeveer een kwartier ver in de zesde aflevering is op luchtopnamen te zien hoe de hoofdpersonages Joel (gespeeld door Pedro Pascal) en Ellie (een rol van Bella Ramsey) in een besneeuwd landschap over een brug wandelen. Niets mis mee. Tot er plots linksonder in beeld enkele ‘figuranten’ in beeld komen, waarvan niet meteen duidelijk is wat hun rol is in de serie of wat ze daar eigenlijk doen. Even snel als ze in beeld komen, verdwijnen ze ook weer.

Crewleden

Het blijkt om crewleden te gaan die in beeld komen, en de regisseur vond het blijkbaar niet de moeite om die scène te hernemen of om het beeld te laten bewerken. Wellicht dacht hij dat niemand het zou zien.

Het is overigens niet de eerste blunder in een populaire HBO-reeks. In ‘Game of Thrones’ kwam drie jaar geleden een Starbucks-beker in beeld. Een foutje, gaf de producent toen toe, en excuseerde zich bij de kijkers. En onlangs dook in ‘House of the dragon’ een montageblunder op. De fout werd zo veelvuldig gedeeld dat de makers beslisten om in te grijpen en een nieuwe versie beschikbaar te maken.

In de derde aflevering van de populaire televisiereeks van HBO zagen opmerkzame fans hoe koning Viserys rondliep met twee vingers in groene tape gewikkeld. De vingers in kwestie zouden met special effects weggegomd moeten worden, maar dat hadden de makers over het hoofd gezien.

‘The Last of Us’ is in België te bekijken op Streamz. Elke maandag verschijnt er een nieuwe aflevering.

