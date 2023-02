Romelu Lukaku Belgisch topschutter aller tijden in Champions League na cruciale goal: “Het was lastig door al die blessures”

Een nieuwe mijlpaal voor Romelu Lukaku. Na topschutter aller tijden van de Rode Duivels is hij nu ook Belgisch topschutter in de Champions League met zeventien stuks.

Lukaku mocht woensdagavond tegen Porto invallen en hij scoorde een vijftal minuten voor tijd het enige doelpunt van de wedstrijd. Nog maar zijn vierde goal van het seizoen, eindelijk was hij nog eens de grote held bij de Nerazzurri.

“Of dit een bevrijding is voor mij? Het was lastig door al die blessures”, gaf Big Rom na de wedstrijd in zijn beste Italiaans toe. “Dit geeft mij vertrouwen voor de rest van het seizoen. Natuurlijk had ik de trainer vooraf aangegeven dat ik graag aan de wedstrijd wilde beginnen, ik wil altijd spelen en was beschikbaar om het team te helpen. Ik ben blij met de zege. We wilden winnen, maar het was een moeilijke wedstrijd. Na de 1-0 gingen we nog op zoek naar die tweede goal, maar dat is niet meer gelukt.”

Mertens voorbij

Na zijn goal tegen Porto springt Lukaku over Dries Mertens als Belgisch topschutter aller tijden in de Champions League. Lukaku heeft er nu 17, Mertens had er 16. Kevin De Bruyne (12), Eden Hazard (10) en Hans Vanaken (9) vervolledigen de top vijf.

