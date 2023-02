Ivanka Trump en Jared Kushner gedagvaard door speciale aanklager in onderzoek naar bestorming van Capitool

De dochter van Donald Trump, Ivanka Trump, en haar man Jared Kushner zijn gedagvaard door de Amerikaanse speciaal aanklager Jack Smith om te getuigen voor een jury over de bestorming van het Capitool. Dat meldt The New York Times op basis van anonieme bronnen. De dochter en schoonzoon van de oud-president werkten als ambtenaren in het Witte Huis tijdens zijn presidentschap.

Smith werd in november vorig jaar aangesteld om twee onderzoeken over te nemen waarbij Trump betrokken is. Het eerste onderzoek betreft het bewaren van geheime documenten in zijn onderkomen in Florida, nadat Trump het Witte Huis verliet. Het tweede onderzoek gaat in op de pogingen om de uitslag van de presidentsverkiezingen van 2020 ongeldig te laten verklaren.

De speciaal aanklager heeft al verschillende mensen gedagvaard die voor Trump werkten: ex-vicepresident Mike Pence, voormalig stafchef Mark Meadows en advocaat Evan Corcoran, die eenmalig voor Trump werkte.

Adviseurs

Kushner werkte tijdens de hele ambtsperiode van Trump in een onduidelijke rol in het Witte Huis. Hij werd formeel bestempeld als senior advisor van de president en was directeur van het Office of American Innovation, een dienst die alleen bestond tijdens de vier jaar dat Trump aan de macht was en onmiddellijk werd afgeschaft toen Joe Biden hem opvolgde.

Ook Ivanka Trump was ook adviseur van de president en leidde het Office of Economic Initiatives and Entrepreneurship, opnieuw een dienst die alleen tijdens de ambtstermijn van haar vader bestond.

Op 6 januari 2021 waren Ivanka Trump en Jared Kushner allebei in het Witte Huis. Zij was er de hele dag, terwijl Kushner laat aankwam nadat hij terugkwam van een reis naar het Midden-Oosten. Ze spoorden Trump aan om de relschoppers tot bedaren te brengen.

De speciaal aanklager zou uiteindelijk kunnen besluiten om Trump te vervolgen. De oud-president wil in 2024 weer een gooi naar het presidentschap doen.