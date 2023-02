Moordenaar van rapper Nipsey Hussle krijgt 60 jaar gevangenisstraf

Een 32-jarige man uit Californië is woensdag door een rechtbank in Los Angeles veroordeeld tot ten minste 60 jaar gevangenisstraf voor de moord op rapper Nipsey Hussle in 2019.

Een jury oordeelde in juli 2022 dat Eric Holder Jr. schuldig is aan moord voor het doodschieten van Hussle. Een rechter in Los Angeles gaf hem daarvoor woensdag 25 jaar celstraf. De man kreeg daarbovenop nog eens 25 jaar, omdat er bij de moord een vuurwapen gebruikt werd en nog eens 10 jaar omdat hij behalve Hussle ook nog hij twee omstanders neerschoot.

Hussle, wiens echte naam Ermias Asghedom was, stond op 31 maart 2019 voor zijn kledingwinkel handtekeningen uit te delen toen hij een woordenwisseling had met Holder. Die ging daarop een wapen halen en schoot de 33-jarige rapper nog geen tien minuten later dood.

De twee mannen kenden elkaar van vroeger en zaten in dezelfde jeugdbende. Holder werd twee dagen na de schietpartij opgepakt, omdat de vrouw die hem in een vluchtauto had vervoerd zichzelf aangaf bij de politie en Holder identificeerde. Zijn gezicht was ook al op beveiligingscamera’s vastgelegd en herkend door meerdere getuigen.

Holder heeft tijdens zijn proces niet getuigd. Volgens zijn advocaat handelde hij in een opwelling en zou hij daarom veroordeeld moeten worden voor doodslag in plaats van moord. De jury ging daar niet in mee.

Hussle won in 2020 postuum twee Grammy Awards, waaronder een voor het nummer ‘Racks in the middle’, dat een paar weken voor zijn dood werd uitgebracht. Hij nam onder meer muziek op met Drake en Snoop Dogg. Die laatste sprak ook op zijn begrafenis.