Romelu Lukaku lacht het laatst na kritische opmerking uit eigen rang: Italiaanse pers smult van “magische avond” Rode Duivel

Romelu Lukaku was woensdag de matchwinnaar voor Inter in de heenwedstrijd van de achtste finales van de Champions League tegen FC Porto. De Rode Duivel kwam na een uur als invaller op het veld en scoorde vier minuten voor tijd het enige doelpunt in de partij (1-0). Met wat extra motivatie na uitspraken van sportieve baas Beppe Marotta?

Lukaku kopte eerst tegen de binnenkant van de paal, alvorens trefzeker te zijn in de rebound. Achteraf was de aanvaller erg gelukkig.

“Ik ben heel blij dat ik de ploeg heb kunnen helpen met mijn goal”, zei hij voor de microfoon van de Italiaanse rechtenhouder. “We winnen vandaag, dat was het allerbelangrijkste, en daar zijn we als ploeg heel blij mee. We hebben ons doel bereikt. We speelden een goede wedstrijd en creëerden een heel aantal goede kansen. We hoopten nog op een tweede treffer, we hebben daar ook nog naar gezocht, maar we moeten hier tevreden mee zijn.”

Zijn prestatie leverde Lukaku uitstekende punten op in de Italiaanse pers:

La Gazzetta dello Sport (7,5): “Welkom terug Romelu. Op de avond waarop hij was voorbereid. Het was niet alleen het doelpunt, maar ook het ondersteunende werk, het assisteren van Lautaro Martinez, de voorsprong bijna verdubbelen. Als dit zich doortrekt, kan het seizoen van Inter veranderen.”

Eurosport Italia (7): “Hij viel uitstekend in. Een goede assist voor Barella, die echter te hoog trapte. Vervolgens probeerde hij Lautaro te bereiken met een afgemeten voorzet, zonder succes. Eindelijk scoorde hij het winnende doelpunt. Hij staat er weer en Diogo Costa zorgde ervoor dat hij geen tweede keer kon scoren.”

Corriere dello Sport (7,5): “Op een magische avond vermomde hij zich als een superheld en veranderde hij het Europese lot van Inter. En misschien ook die van zichzelf.”

Goal Italia (7): “De echte Big Rom is eindelijk terug. Hij viel in en veranderde de wedstrijd met zijn fysieke kracht. En vooral met zijn doelpunt.”

Calciomercato (7,5): “Lukaku zorgde voor assists, eerst met een passje voor Barella en daarna met een voorzet voor Lautaro, die slechts een centimeter te kort kwam. En omdat zijn teamgenoten het lieten afweten, deed hij het dan maar zelf. Hij versmachtte Pepe met een geweldige sprong en dwong Diogo Costa tot een geweldige redding, waarna hij in de rebound scoorde. Lukaku was Inter nog wat schuldig en loste hiermee zijn eerste schijf af.”

“Magische avond” na kritiek

De Gazzetta wijdde zelfs een volledige analyse aan de “magische avond” van Lukaku. “Romelu droomde al lang van een avond als deze”, klinkt het. “Hij had zaterdag tegen Udinese ook al de 1-0 gescoord, maar het doelpunt waarmee hij Porto neerhaalde weegt veel zwaarder. Big Rom vierde dit door Nicolò Barella te gaan omhelzen, zoals hij hem had beloofd na het meningsverschil tussen de twee in Genua tien dagen geleden. En San Siro explodeerde zoals vaak gebeurde in het jaar van het kampioenschap, toen Lukaku niet te stoppen was. Nu kan het seizoen van Lukaku omslaan.”

“De Belg was nu afloop ook opgetogen. Hij was extra opgeladen om te scoren, voor de ogen van zijn moeder Adolphine en zijn zoon Romeo. Logisch dat de Antwerpse ’bomber’ nu niet meer wil stoppen: hij scoorde voor het eerst sinds mei twee matchen na elkaar. Nu hoopt hij op deze weg verder te gaan. Big Rom wil zich vooral opnieuw goed voelen, constant presteren en opnieuw de vaste spits worden bij Inter. Hij weet dat hij nog kan verbeteren qua snelheid en diepgang, maar hij heeft de kritiek verdreven, dat zijn terugkeer te duur en een fout beslissing was. Dit was een waarschuwing voor verdedigers die tegenover hem komen te staan: vanaf nu zal het minder makkelijk zijn om hem tegen te houden.”

Kritiek kwam er opvallend genoeg ook nog vlak voor de partij tegen FC Porto, uit eigen rang. “Het moet gezegd worden dat hij 103 kilo met zich meedraagt”, aldus sportieve baas Marotta. “Het is dus normaal dat hij op fysiek vlak zijn betere en mindere momenten heeft. Ik moet zeggen dat we een ongewoon seizoen beleven met het winterse WK. De onderbreking van het seizoen was veel gevraagd voor Lukaku, zowel op fysiek als psychologisch vlak.”

Lukaku moest er smakelijk om lachen: . “Wow, kijk een keer naar mijn bovenlijf. Ik ben in topvorm, mamma mia!”, zei hij voor de camera van Sky Sport Italia. “Ik ben zo blij voor Rom. Hij ziet er fitter uit, oogt slanker en hij is gemotiveerd”, vulde Thierry Henry aan bij CBS. “Hij verdient een nieuwe kans bij Chelsea”, stelde Owen Hargreaves bij BT Sport.

