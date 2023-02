Vier doden bij crash van vliegtuigje op Filipijnse vulkaan

Op slechts enkele honderden meter van de krater van de actiefste vulkaan op de Filipijnen hebben reddingswerkers de lichamen ontdekt van de passagiers van een neergestort Cessna-vliegtuigje. De twee Filipijnse piloten en twee Australische passagiers kwamen bij het ongeval om het leven, zo bevestigde de burgemeester van de stad Camalig, in de provincie Albay, donderdag.

De Cessna was zaterdag kort na het opstijgen van de radar verdwenen. Het vliegtuigje vloog op dat moment net boven de ongeveer 2.460 meter hoge Mayon. Het wrak lag in zeer onherbergzaam gebied. Met militaire vliegtuigen werd meermaals geprobeerd de regio te bereiken, maar dat lukte niet. Uiteindelijk slaagde een team met onder meer bergbeklimmers daar toch in, maar het moest daarvoor zware beproevingen doorstaan, zoals kolkende rivieren oversteken en zich door dichte mist een weg banen. De volgende uitdaging wordt om de lijken naar beneden te brengen.

De Mayon ligt op zowat 340 kilometer ten zuidoosten van de Filipijnse hoofdstad Manilla en is een populaire uitstap. De vulkaan barst echter geregeld uit, de voorbije 500 jaar zowat 50 keer. De laatste grote uitbarsting dateert van 2018, toen tienduizenden mensen op de vlucht moesten slaan. De Mayon is ook nu weer actief.