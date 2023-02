Dries Van Langenhove wordt doorverwezen naar correctionele rechtbank voor negationisme

De negationismewetgeving pakt het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen, of goedkeuren van de Holocaust aan. Op het interne Discord-communicatiekanaal van Schild & Vrienden vond het gerecht teksten en spotprenten die onder die kwalificatie zouden kunnen vallen. Het gaat bijvoorbeeld om een foto van een lijk dat in een verbrandingsoven gestoken wordt met als begeleidend commentaar ‘Burning things that don’t mean anything to you’, een schep met as en daarbij geschreven ‘How to pick up Jewish chicks’, of een afbeelding van een ‘joodse Rolex’ waarbij de wijzerplaat is vervangen door een gasmeterteller.

Een deel van die uitspraken kwam in 2018 aan het licht tijdens een reportage van het VRT-magazine ‘Pano’. Uit het gerechtelijke onderzoek bleek dat geen van die negationistische boodschappen afkomstig waren van Van Langenhove zelf. Volgens de raadkamer was de aansprakelijkheid hiervoor individueel en niet collectief ten laste van de leider van de groep, en gaat hij dus vrijuit. Maar daar gingen twee burgerlijke partijen, oud-magistraat Henri Heimans en de Liga voor Mensenrechten, niet mee akkoord.

De kamer van inbeschuldigingstelling geeft de burgerlijke partijen nu gelijk in die beroepsprocedure, en heeft beslist om Van Langenhove toch door te verwijzen. Hij moet zich voor de correctionele rechtbank ook verantwoorden voor het aanzetten tot discriminatie, haat of geweld.

Toon Deschepper, de advocaat van Heimans, reageerde na afloop tevreden. Hij vermoedt dat de inleidingszitting in Gent er wellicht nog dit jaar komt. “We zijn nog maar februari. Maar op de inleidingszitting zullen er wellicht conclusietermijnen gevraagd worden. Dus een zitting ten gronde zal nog niet voor meteen zijn.”

Van Langenhove was niet aanwezig bij de uitspraak, net als zijn advocaat of de advocaten van de andere betrokken partijen.