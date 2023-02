Burgemeester ontzet na bizarre diefstal op rustplekken: “Hiermee tref je veel mensen”

Dieven hebben een wel heel opvallende diefstal gepleegd op de dijk van de Klein Nete in Nijlen. Ze gingen aan de haal met… twee grote zitbanken en drie vuilnisbakjes. Het blijft voorlopig een open vraag wat de daders met de gestolen spullen gaan aanvangen. “Ik vind dit wel bijzonder erg. Wij doen er als gemeentebestuur alles aan om rustplaatsen te creëren en dan gebeurt dit. Dit is laag bij de grond”, reageert burgemeester Paul Verbeeck (CD&V).

De diefstal werd eind vorige week opgemerkt door een medewerker van de gemeente Nijlen, toen die de vuilnisbakken ging leegmaken. “Twee grote zitbanken en drie vuilnisbakken waren weg”, zegt burgemeester Paul Verbeeck. “Het ging om zitbanken van gerecycleerd plastic, maar wel met een betonnen voet. Dat zijn vrij grote banken. Die vervoer je niet in een personenwagen. Wij vermoeden dat de daders ofwel met een bestelwagen zijn gekomen, of in het bezit waren van een aanhangwagen.”

Meer dan waarschijnlijk heeft de diefstal tijdens de avond- of nachturen plaatsgegrepen. “Overdag zou dit enorm opgevallen zijn. Wat de dieven van plan zijn met de gestolen zaken, is mij ook een raadsel. Misschien om in de eigen tuin te zetten? Ik kan niet veel anders bedenken.” (Lees verder onder de foto)

Deze bank bleef staan, maar de dieven namen wel het vuilnisbakje dat ernaast stond mee. — © Gemeentebestuur Nijlen

De burgemeester is enorm ontgoocheld door de diefstal. “Ik vind dit echt bijzonder erg. Wij doen als openbaar bestuur inspanningen om het aangenaam te maken op de dijk. Om plaatsen te creëren waar fietsers en wandelaars even kunnen uitrusten en iets kunnen drinken, van de natuur kunnen genieten of wat kunnen keuvelen met mekaar. En dan zijn er mensen die daar anders over denken en die de banken gewoon komen weghalen. Daarmee tref je veel mensen. Dit kan niet door de beugel. Ik vind dit zeer egoïstisch.” (Lees verder onder de foto)

Ook de bank die op deze plaats stond, verdween. Net als het vuilnisbakje ernaast. — © Gemeentebestuur Nijlen

De lokale politie Berlaar-Nijlen is ondertussen met een onderzoek gestart. “De diefstal is vorige vrijdag opgemerkt. Wij doen dan ook een oproep aan iedereen die de voorbije week iets verdachts heeft gezien op de dijk van de Kleine Nete om dat te melden bij de politie. Het gaat om de dijk richting Grobbendonk aan de zuidelijke oever. Elke tip kan helpen tot het identificeren van de dader of daders”, aldus nog de burgemeester.

Lokale politie Berlaar-Nijlen 03/466.16.16.