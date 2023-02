Aanvoerder Lennard Hens klaar voor nieuwe start met FCV Dender: “Weten wat er op het spel staat”

De buitenwacht reageerde verrast op het ontslag van Regi Van Acker, die moest opkrassen na een sterke prestatie tegen SK Deinze. “Ook de spelersgroep was verrast, hoor”, reageert aanvoerder Lennard Hens. “We verwachtten dat de coach meer krediet zou krijgen. De groep stond nog pal achter Van Acker, maar het management bekeek dat door een andere bril en bezegelde het lot van de trainer met wie we vorig jaar kampioen werden. Die titel zorgde voor een eeuwige band tussen Regi Van Acker en de spelers die er toen al bij waren. Ook na onze carrière zullen we die herinneringen nog ophalen. Ik had een goede verstandhouding met Regi en er was sprake van wederzijds vertrouwen. Als voetbalprof word je geacht om de beslissingen van het management te accepteren. Simons lag meteen goed in de groep. Na een groepsgesprek werd ook een individueel gesprek gevoerd met alle spelers, wat toch wel nodig was. Zo weet iedereen meteen wat van hem verwacht werd.”

Hens ondervond al snel dat Simons zijn eigen accenten legt. “Onze nieuwe coach beschikt over een schitterende en lange spelerscarrière, die uiteraard ontzag afdwingt. De nadruk ligt nu op goede slaap- en eetpatronen. Zo wordt voortaan om 10.30 uur getraind. Dat betekent meteen ook dat je daags voordien op tijd onder de wol moet. We ontbijten voortaan altijd op de club en dat gebeurt met aangepaste voeding. Ook de lunch nuttigen we samen op de club en die wordt samengesteld door een diëtist.”

Technische capaciteiten

Dender maakt zich op voor een sleutelmatch tegen Virton en is zichzelf een revanche verschuldigd na de recente thuisnederlaag tegen de hekkensluiter uit de Oostkantons. Kjetil Borry is geschorst, maar Kobe Cools en Dylan Ragolle zijn opnieuw inzetbaar, zodat de defensieve problemen van de baan lijken. “We weten wat er op het spel staat, maar moeten ook niet te veel druk leggen”, zegt de aanvoerder. “Bij winst slaan we een kloof en zitten we meteen in een comfortabele positie. Bij een nederlaag spelen we onze bonus grotendeels kwijt, maar ook dan is er nog steeds geen man overboord. Ik zou vooral willen benadrukken dat we met Virton een ploeg treffen die versterkt werd tijdens de mercato en niet onderschat mag worden. Ze beschikken over veel atletisch vermogen en blinken uit in duelkracht. Het zal er dus op aankomen om onze technische capaciteiten optimaal aan te wenden.”

Simons moet het nog steeds rooien zonder Nicolas Rajsel, Mike Smet, Jonathan Rowell en Jasper Van Oudenhove, terwijl Dender moet breken met een barslechte thuisreputatie. “Vorig jaar waren we in Denderleeuw nog onklopbaar. Vraag me niet waarom we het dit seizoen beter buitenshuis doen dan in eigen stadion. Ik moet je het antwoord schuldig blijven”, zucht Hens.