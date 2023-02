Man mishandelt paard tijdens opnames van HBO-serie in Leuven: “Op beeld is duidelijk zichtbaar wat er gebeurt”

Leuven

Een Leuvense man staat terecht voor de mishandeling van een paard. Terwijl HBO de serie ‘Theodosia’ opnam op het Ladeuzeplein in Leuven, vingen enkele paarden het oog van M.B. Hij zou na het aaien het dier gepenetreerd hebben met zijn hand. “Mijn cliënt is een dierenvriend, maar niet in de negatieve zin”, pleit zijn advocaat.