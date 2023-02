Aantal starters in Vlaanderen voor het eerst sinds 2014 gedaald

Het aantal startende bedrijven in Vlaanderen lijkt niet langer toe te nemen. Na een ononderbroken stijging sinds 2014 is het aantal starters in 2022 met 3,5 procent gedaald. En ook dit jaar is met minder starters begonnen. “We moeten nauwlettend toezien dat onze startersmotor niet sputtert”, aldus Danny Van Assche, de topman van ondernemersorganisatie Unizo.

Unizo maakte de starterscijfers donderdag bekend bij de bekendmaking van de ‘Starter van het Jaar’. De titel ging naar de Kortrijkse onderneming Knuss, die verwarmde kussens, zetels en stoelen ontwikkelt.

“De voorbije jaren kende het aantal startende bedrijven een constante stijging. Die groei lijkt vorig jaar te zijn gestopt”, zo zei Unizo op basis van cijfers van het handelsinformatiekantoor GraydonCreditsafe. De ondernemersorganisatie had voor 2022 wel rekening gehouden met een groeivertraging, nadat het aantal starters in het “grand-crujaar 2021” met 11 procent was gestegen tot bijna 73.000. Maar dat het tot een daling kwam, verraste toch. “De daling is iets minder dramatisch dan de eerste schattingen – eind vorig jaar was er nog sprake van -8 procent –, maar ze is nog steeds significant”, aldus Van Assche.

De Unizo-topman is ook bezorgd over de eerste cijfers voor 2023. In januari lag het aantal starters namelijk 14 procent lager dan in januari vorig jaar. “Dit zijn slechts voorlopige cijfers, maar het is een trend die we nauwlettend in de gaten moeten houden”, aldus Van Assche. “Het belang van starters mag niet onderschat worden. Zij zorgen voor innovatie, creatieve ideeën en spelen in op nieuwe maatschappelijke trends.”

Hij wijst er ook op dat de startersgraad bij ons lager ligt dan in Nederland, Duitsland en Frankrijk. “We moeten dus nauwlettend toezien dat onze startersmotor niet sputtert.”

De daling van het aantal starters vorig jaar had ook een invloed op de nettogroei van het aantal ondernemingen. Er werden nog wel 20.619 meer ondernemingen opgericht dan er stopzettingen en faillissementen waren, maar dat is wel het laagste aantal sinds 2014.