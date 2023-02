Lewis Capaldi geniet in Antwerps restaurant voor zijn show in Sportpaleis: “Beste restaurantervaring ooit, zei hij”

Lewis Capaldi vertoeft in Antwerpen voor zijn show in het Sportpaleis donderdagavond. De Schotse zanger en zijn crew genoten woensdag van een etentje bij vleesrestaurant Maven op het Zuid. “De beste restaurantervaring ooit, noemde hij het, al was hij wat dronken toen hij dat zei”, lacht chef Jules Koninckx.

Koninckx wist meteen voor wie hij zou koken toen hij telefoon kreeg dat Lewis Capaldi langskwam. “Veel mensen kennen zijn schijven, maar niet zijn naam. Ik wist het wel meteen. Ik vind zijn muziek heel goed. Een beetje emotioneel misschien, maar altijd met een verhaal achter.”

De Schot, die in 2019 internationaal doorbrak met de megahit Someone You Loved, staat donderdag in het Sportpaleis. Op aanraden van zijn entourage werd voor woensdag een tafel voor 18 personen gereserveerd bij Maven. “Hij was supersympathiek”, vertelt Koninckx, die in Maven geregeld voor sterren kookt. “Heel normaal, geen show, voetjes op de grond. Ik denk dat hij toch zes miljoen volgers heeft, dus dat is niet vanzelfsprekend. Het restaurant zat volledig vol, maar ik denk dat velen zelfs niet doorhadden wie hij was.”

Maven-chefs Jules Koninckx en Arun Wytynck — © Victoriano Moreno

Lewis en zijn crew maakten het Jules en zijn team niet moeilijk en kozen voor de achtgangenmenu, met daarop vlees, vlees en nog eens vlees. “Schotten houden nu eenmaal van vlees”, verklaart Jules. En van alcohol, zegt het stereotype. “Ik denk wel dat hij kan drinken als een Schot, ja. Het viel nog mee gisteren, waarschijnlijk omdat hij nog moest zingen. Al denk ik dat die gasten dat wel kunnen combineren, niet? (lacht)”

Nog voor het dessert nam Lewis afscheid. “Ik geloof dat hij nog generale repetitie had, want hij ging alleen vroeger door. De rest van zijn crew is gebleven.” Maar de zanger vertrekt niet voor hij Jules kan vertellen hoe fantastisch hij het vond. Vooral het mooie pand met zijn ‘podiumarena’s’ en het vakmanschap in de keuken maken indruk. “‘Best restaurant I ever ate at’, zei hij met zijn plat Schots accent. Hij was een beetje dronken, dus misschien was het wat overdreven (lacht). Ik neem het alleszins als een groot compliment op, zulke artiesten zijn wel wat gewend.”

© Maven

Kaartjes voor de show kregen Jules en zijn team niet. “Dat heb ik ook niet gevraagd, zo lang hebben we niet kunnen babbelen tijdens een drukke service. Maar we hebben wel nog contact met zijn team. Er zijn drie truien blijven liggen aan hun tafel, die moeten we terug bij hen zien te krijgen.” Dat klinkt als een goed excuus om naar het Sportpaleis te gaan.

Lewis Capaldi speelt donderdag om 21.00u in het Sportpaleis. Het voorprogramma wordt verzorgd door de Schotten van Mark Sharp & The Bicycle Thieves en de Britse band Only The Poets. Er zijn nog tickets voor de show verkrijgbaar.