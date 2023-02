Poetin dreigt opnieuw met versterking van Russisch kernarsenaal: “Zullen nucleaire triade verder uitbouwen”

De Russische president Vladimir Poetin heeft aangekondigd dat Rusland zijn nucleaire strijdkrachten verder zal versterken. Zo zullen nieuwe hypersonische raketten ontwikkeld worden, zullen bestaande moderne wapensystemen versneld uitgerold worden, en zullen er meer kernonderzeeërs in vaart worden genomen. Volgens Poetin is het uitbouwen van het Russische kernarsenaal namelijk een voorwaarde om de soevereiniteit van het land te garanderen.

“Wij zullen meer aandacht besteden aan de versterking van de nucleaire triade (kernraketten te land, ter zee, en in de lucht, red.)”, zei Poetin in een toespraak ter gelegenheid van de ‘Feestdag van de verdedigers van het vaderland’. Zo zullen dit jaar nog voor het eerst intercontinentale ballistische RS-28 Sarmat-raketten – een wapen dat meerdere kernkoppen kan dragen en de bijnaam de ‘Satan II-raket’ heeft – in het veld worden gebracht.

“We zullen ook doorgaan met de massaproductie van hypersonische Kinzhal-systemen in de lucht, en beginnen met de massale levering van hypersonische Zircon-raketten op zee”, zei Poetin ook. Rusland begint vrijdag samen met China aan militaire oefeningen in Zuid-Afrika, en heeft een fregat naar het land gestuurd dat is uitgerust met de Zircon-raketten.

“Met de toevoeging van de kernonderzeeër Keizer Alexander III aan onze marine (in december, red.) zullen onze strategische nucleaire krachten op zee honderd procent kunnen beschikken over moderne wapens en uitrusting”, zei Poetin ook. Hij kondigde ook aan dat er in de nabije toekomst drie nieuwe soortgelijke kernonderzeeërs in vaart zullen worden genomen. Kernonderzeeërs van die klasse kunnen 16 ballistische Bulava-raketten lanceren.

Ook investeringen in conventionele strijdkrachten

Poetin kondigde in één adem ook aan dat Rusland verder zal investeren in haar conventionele strijdkrachten, in de vorm van “betere trainingen”, “een meer geavanceerde uitrusting”, “een sterkere wapenindustrie”, en “het promoten van militairen die zichzelf bewijzen op het slagveld”. “Een modern, efficiënt leger en marine vormen een garantie op de veiligheid en soevereiniteit van het land, en op haar stabiele ontwikkeling en toekomst”, aldus de president.

Dinsdag kondigde Poetin al aan dat Rusland zijn medewerking aan het New START-kernontwapeningsverdrag opschort: Amerikaanse inspecties op het naleven van de beperking op het aantal kernwapens van beide landen zullen niet meer toegestaan worden. Hij schrapte ook de geplande gesprekken over een nieuw verdrag over de beperking van nucleaire langeafstandsraketten, als reactie op het verrassingsbezoek van de Amerikaanse president Joe Biden aan Kiev.

Poetin bedankte ook nog eens uitdrukkelijk iedereen die zijn steentje bijdraagt bij de ‘speciale militaire operatie’ in Oekraïne. Hij vergeleek de Russische soldaten met degenen die in het Sovjettijdperk ten strijde trokken tegen Adolf Hitler. “Vandaag kampen onze soldaten heldhaftig tegen het neonazisme dat in Oekraïne wortel heeft geschoten. Ze verdedigen ons volk en onze historische gebieden”, klonk het.