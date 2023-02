Pep Guardiola zorgt voor unicum in Champions League en verdedigt teleurgestelde Erling Haaland na nonmatch

“We hebben niet de snelheid in de ploeg om mee te gaan in de tegenaanvallen van Leipzig”, gaf hij aan op de persconferentie. “Enkel Kyle (Walker, red.) en Erling (Haaland, red.) zijn misschien snel genoeg. Ze hebben meer intensiteit en we hadden na rust moeite om controle over de wedstrijd te houden. Hun tempo lag hoger. We hebben gedaan wat we konden doen in deze heenwedstrijd. Wij moeten het hebben van ons spel in de eerste helft. De jongens hadden na afloop de hoofdjes naar beneden hangen. Maar ik heb ze opgemonterd. Het maakt niet uit dat misschien niet iedereen houdt van ons spel. Ze deden het heel goed vandaag.”

Ook bij Haaland was het mentaal even niet goed. De Noorse topspits raakte voor rust amper zeven ballen, waarvan zes op eigen helft. “Ik heb Haaland gevraagd waarom hij zijn hoofd naar beneden had hangen na afloop. Het was namelijk gewoon goed vandaag”, aldus Guardiola. Ook Riyad Mahrez verdedigde zijn ploegmakker. “Hij is een snelle, krachtige aanvaller en we kennen zijn kwaliteiten. Het is niet aan hem om duels te winnen om de bal te veroveren. En je kan niet van hem verwachten dat hij elke wedstrijd zeventig keer scoort.”

Guardiola zorgde voor een unicum door als eerste coach in de Champions League in 4,5 jaar geen enkele wissel door te voeren.

“Ik vond dat het team op het veld het goed deed”, zei Guardiola. “Dat is mijn beslissing. Ik dacht wel om bijvoorbeeld Phil Foden in te brengen, maar ik heb uiteindelijk besloten iedereen te laten staan. De verdediging stond goed en op het middenveld deed Bernardo Silva het goed.”