Modelleerling Mustafa (18) sterft vlak voor zijn verjaardag aan plotse hartaanval: “Het is onwezenlijk”

Mustafa zou over drie weken 19 worden. “Hij was een leerling met veel toekomstplannen”, zegt directeur van het GO Technisch Atheneum Lokeren Cathy De Raes (rechts). — © ies

De 18-jarige Mustafa Çakır uit Zele is begin deze week heel onverwacht overleden na een hartaanval. De jongeman zat in het zevende jaar van het GO Technisch Atheneum Lokeren en daar slaat het nieuws in als een bom. “Mustafa was een modelleerling met veel toekomstplannen.” De jongeman wordt vrijdag in Turkije begraven.

“Mustafa zou binnen drie weken zijn 19de verjaardag vieren”, vertelt directeur Cathy De Raes van het Lokerse Technische Atheneum. “Ik vernam het nieuws dinsdagavond laat en heb nadien de collega’s en de leerlingen op de hoogte gebracht. De jongen had in de loop van de dag een hartaanval gekregen. Alle hulp bleek te laat te komen. Hij is thuis overleden.”

Hulpactie

Cathy Raes omschrijft Mustafa als een modelleerling. “We kennen Mustafa als een leergierige, optimistische jongeman met veel toekomstplannen”, zegt Raes. “Hij was ook heel bewogen. Zo was hij op school één van de organisatoren van een grote hulpactie op onze school voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië. Nu is hij er niet meer. Het is onwezenlijk.”

Ook de klastitularis van Mustafa reageert vol ongeloof. “Als klastitularis heb ik alleen maar lovende woorden voor Mustafa”, klinkt het. “Hij was steeds opgewekt en vrolijk in de klas en enorm behulpzaam, ook naar leerlingen van andere klassen. Zowel zijn klasgenoten als ik zijn enorm verdrietig en we zullen hem missen. Ik wens dan ook de familie en nabije vrienden heel veel sterkte in deze moeilijke dagen.”

Vooruit in het leven

Ook collega leerkrachten Cristel Vertongen en Marc Van Wouwe onthouden enkel maar mooie herinneringen aan Mustafa. “Mustafa was een superleerling. We zijn trots op hem. Hij zette zich de afgelopen periode enorm in voor de mensen in Turkije”, zeggen beiden. “Hij hielp geld inzamelen om tenten te kopen. Mustafa was een stralende motor in de lessen, iemand die echt wou bijleren en vooruitgaan. Die plotse wending van het lot is voor iedereen een schok.”

Mustafa Çakır woonde met zijn familie in Zele. Ook vanuit de Eyyub El-Ensari Moskee werd met ongeloof gereageerd. Familieleden en vrienden reisden donderdag al af naar Turkije. De jongeman zal er vrijdag worden begraven.