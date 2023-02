JOUW MENING. Werd jij al eens online opgelicht?

Veertien mannen hebben in ons land verschillende gepensioneerde vrouwen opgelicht door zich voor te doen als een Amerikaanse legerofficier. Eén van drie vrouwen verloor zo meer dan 380.000 euro. Elke dag trappen drie Belgen in de val van ‘vriendschapsfraude’, en er zijn nog veel andere vormen van cybercriminaliteit. Denk maar aan hacking, whaling, beleggingsfraude of phishing. Ondertussen zijn meer en meer banken op de kar van online veiligheid gesprongen. Ze bieden een extra verzekering aan om je rekeningen te beschermen tegen online criminaliteit. Werd jij al eens online opgelicht, of kon je eraan ontsnappen? Laat het ons hieronder weten!