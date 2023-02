Drie arrestaties in onderzoek naar poging tot doodslag op politieagent in Noord-Ierland

In Noord-Ierland zijn drie mannen opgepakt op verdenking van poging tot doodslag op een politieagent. Dat heeft de Noord-Ierse politie meegedeeld. Het gaat om drie mannen van 38, 45 en 47 jaar.

John Caldwell werd woensdagavond beschoten, nadat hij in zijn vrije tijd een jeugdvoetbalteam had getraind. De agent werd afgelopen nacht geopereerd, maar verkeert nog steeds in een kritieke toestand.