“Wie geen huisdier kan betalen, moet er geen nemen”: dat vooroordeel wil Elke uit de wereld helpen

“Voor mensen in armoede is een huisdier een echte houvast”, zegt Elke. — © IF

Ook wie in armoede leeft, heeft recht op een huisdier. Daar is Elke D’Hollander (44) van overtuigd. De Gentse richtte People4Animals op, een organisatie die dieren en baasjes in een kwetsbare situatie helpt. “De maatschappij bekijkt hen soms scheef, maar de vriendschap van hun hond of kat is onvoorwaardelijk.”

Een hond of kat geeft veel liefde en vriendschap, maar niet iedereen kan de voeding en zorg betalen. Voor hen springt People4Animals in de bres. In het Rabot, Nieuw Gent, de Brugse Poort en aan de Watersportbaan kunnen baasjes terecht in de dierenvoedselbank. “Daarnaast zamelen we spullen in, zoals mandjes, jasjes en speeltjes”, zegt Elke. “We ondersteunen ook bij dierenartskosten en zoeken een oplossing voor het dier wanneer het baasje er tijdelijk niet voor kan zorgen, bijvoorbeeld door een ziekenhuisopname.”

Want armoede hangt vaak samen met een andere kwetsbaarheid. “Denk maar aan fysieke kwalen, psychische problemen of verslaving”, zegt Elke. “Die mensen hebben vaak een klein netwerk, waardoor ze soms voor verscheurende keuzes komen te staan. Wanneer ze aan zichzelf willen werken, bijvoorbeeld door zich te laten opnemen, dreigen ze hun dier te moeten afstaan. Die keuze zou niemand moeten maken, vinden we.” (lees verder onder de foto)

Niemand zou moeten kiezen tussen zelfzorg en de zorg voor een huisdier, vindt Elke. — © IF

Beslommeringen

Door de dieren te helpen, zorgt People4Animals dus onrechtstreeks ook voor de baasjes. “We zien vaak mensen die in een lastige situatie zijn beland en de bomen door het bos niet meer zien. Dan ligt hun appartement er verwaarloosd bij, en zorgt de wanorde in hun hoofd ook voor schrijnende leefomstandigheden. Hun huisdier vormt dan een bijkomende zorg. Door die beslommering even weg te nemen, geven we de kans om hun leven in handen te nemen.”

“Wie het niet kan betalen, moet maar geen huisdier nemen”: dat vooroordeel krijgt Elke vaak te horen. “Maar zo zwart-wit is het niet. Wie in armoede leeft, wordt in de maatschappij vaak scheef bekeken, maar die huisdieren houden onvoorwaardelijk van je. Voor hen is hun hond of kat een belangrijke houvast, een echt familielid.” (Lees verder onder de foto)

Véronique, de rechterhand van Elke, op wandel met een hond. — © IF

Centen nodig

Elke richtte de vzw een tweetal jaar geleden op, samen met drie vriendinnen met wie ze vrijwilligerswerk deed in het dierenasiel. “Op korte tijd zijn we heel groot geworden. Meer en meer mensen vinden de weg naar ons, onder meer via het OCMW, CAW’s en de politie. We hebben de handen vol, zeker omdat we dit naast onze jobs doen. Maar het betekent dat we steeds meer dieren en baasjes kunnen helpen, en daar doen we het natuurlijk voor.”

Maar om die hulp te kunnen voorzien, zijn donaties nodig. “We staan vaak op hondenfestivals met zelfgemaakte spulletjes, en we krijgen veel voeding van groothandels”, zegt Elke. “Maar verder zijn het onze eigen centen waarmee we People4Animals draaiende houden. Elk steuntje in de rug is dus meer dan welkom.”

Doneren kan op BE04 7512 1105 1731. Wie op een andere manier wil helpen, vindt meer info op www.people4animals.be.