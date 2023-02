Hasselt

Heel wat groenten zijn de laatste tijd fors duurder geworden in de supermarkt, hier en daar blijven er af en toe ook schappen leeg. Maar zo erg als in het Verenigd Koninkrijk, waar intussen zelfs producten gerantsoeneerd worden, was het bij ons nog niet. Tot klanten in de Colruyt van Hasselt plots een oranje blad boven de ijsbergsla opmerkten. “Maximaal vijf stuks per klant.”