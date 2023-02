HET PUNT VAN VAN IMPE: “Sammy Mahdi wíl het probleem zijn. Zo hoopt hij zijn partij te reanimeren”

Kunnen we het eindelijk over het stikstofakkoord hebben? Nee, toch niet. Er is nog altijd geen akkoord. Spektakel was er nochtans genoeg: Vlaams minister-president Jan Jambon trok met zijn halve regering naar Antwerpen om er samen te zitten met de voorzitters van de meerderheidspartijen. Niet dat dat iets opgelost heeft. Hoofdredacteur Liesbeth Van Impe: “Zuhal Demir (N-VA) doopte de CD&V-voorzitter achteraf zelfs Sabotage Sammy.” De inzet is dan ook groot: de ziel (of de stem) van het platteland in Vlaanderen.