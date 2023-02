Tienermeisje dient klacht in na aanranding door vader van vriendje, en dan komt alles uit: “Zijn eigen dochter durfde amper douchen”

Voor de Brusselse correctionele rechtbank is donderdag het proces van start gegaan tegen een man uit Roosdaal die zich moet verantwoorden voor het seksueel misbruik van zijn dochter, een nichtje en het vriendinnetje van zijn zoon. Het parket eist 2 jaar cel met probatie-uitstel tegen de man, die de feiten volledig bekent. “Hij dacht dat de meisjes sliepen en ze het niet zouden beseffen”, klonk het bij zijn advocaat. “Hij schaamt zich diep.”

In april 2022 betastte de man het 17-jarig vriendinnetje van zijn zoon toen hij met zijn gezin op vakantie was aan de kust en iedereen lag te slapen. Toen het meisje daags nadien vertelde wat er was gebeurd, ontkende de man alles. De rest van het gezin wilde er ook geen verdere aandacht aan schenken.

“Ze heeft pas na de paasvakantie - die ongetwijfeld bijzonder wrang moet zijn verlopen - klacht kunnen indienen bij de politie”, klonk het bij openbaar aanklager Stephen Vanden Bossche. Het parket startte een onderzoek naar de man uit Roosdaal, die uiteindelijk al jarenlang zwaar grensoverschrijdend gedrag vertoonde.

Niet durven douchen

“Dankzij de klacht van het meisje, werd duidelijk dat de man zijn eigen dochter én een nichtje op dezelfde manier had misbruikt. Zijn bloedeigen dochter durfde amper nog te douchen thuis. Ze moest de deur van de badkamer op slot doen en stak zelf proppen in het sleutelgat zodat hij niet naar binnen kon gluren, zoals hij soms deed. ’s Nachts plaatste ze een vuilnisbakje voor haar slaapkamerdeur, zodat ze gewekt zou worden wanneer hij binnenkwam.”

Het parket eist twee jaar cel met probatie-uitstel tegen de beklaagde. “U heeft in al die jaren nooit hulp gezocht en nooit verantwoordelijkheid willen opnemen. Ik vorder onder meer een contactverbod met alle slachtoffers, evenals het verbod om alleen te zijn met minderjarigen en de verplichting om uw begeleiding bij I.T.E.R. (Centrum voor Preventie, Begeleiding en Behandeling van Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag, red.) verder te zetten.”

“Psychologische schade enorm”

De advocaat van de drie slachtoffers vroeg de rechtbank om de meisjes een voorlopige schadevergoeding toe te kennen. “De psychologische schade is enorm en ze hebben nood aan therapie en bijstand.”

De beklaagde betwist de feiten niet en is bereid de voorwaarden die gekoppeld zouden worden aan een straf met probatie-uitstel na te leven. “Hij heeft volledige bekentenissen afgelegd die ook helemaal overeenkomen met de verklaringen van de slachtoffers”, pleitte zijn advocaat. “Hij dacht dat de meisjes sliepen en niet beseften wat hij deed. Hij is een gebroken man nu en schaamt zich diep.”

Het vonnis in de zaak valt op 23 maart.