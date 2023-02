Mbaye Leye beseft dat het behoud van Zulte Waregem geen sinecure wordt: “Als we ons redden, is dat hét mirakel van het seizoen.”

Toch kon Leye daags voor die hyperbelangrijke derby toch ook wat goed selectienieuws brengen: “Miroshi is terug beschikbaar. Gelukkig want we missen voor de derby toch enkele jongens. Miroshi speelde inderdaad al op heel wat verschillende posities”, probeerde Leye nog enigszins onze vermoedens te dribbelen.

Zou de Tanzaniaan dan toch niet op het middenveld uitgespeeld worden? De kans lijkt ons reëel maar Leye wilde het niet met zoveel woorden gezegd hebben: “Hij kan ons ook op het middenveld helpen maar ik ga daar niet dieper op in. De tegenstander zal te gepaste tijde ons basiselftal vernemen.”

© BELGA

De spanning in en rond de Elindus Arena is de voorbije dagen met een ruk de hoogte in geschoten, zoveel is duidelijk: “Elke match is belangrijk, maar deze nog des te meer”, zoekt Leye geen excuses. “Ten eerste omwille van onze rangschikking. We willen in hun zog blijven volgen, zodat we tot het einde met hen kunnen strijden. Ten tweede ook omdat het toch dé derby is. Voor onze fans is dat nóg veel belangrijker.”

Toch blijft Leye een geboren positivo. Zelfs ondanks de recente twee op zes, blijft de oefenmeester van Essevee geloven in het behoud: “Elke match die nu verstrijkt, zal de druk verder doen stijgen. Ongeacht het resultaat. Ook als je wint, zal de druk er niet minder op worden. Iedereen loofde ons aanvankelijk omdat we een goede progressie hadden geboekt. Op Seraing speelden we trouwens best goed, maar je moet efficiënter zijn.”

Inderdaad, ook in Seraing liet Zulte Waregem zich betrappen op het schenden van enkele oude voetbalwetten: “Dit seizoen slagen we er te weinig in om een match te doden. Bovendien pakken we teveel rode kaarten, volgens mij tellen we er nu al vijf of zes”, somt Leye op. “Dat komt enerzijds omdat we niet genoeg gefocust kunnen blijven en anderzijds er onvoldoende in slagen om een match te beslissen als we een partij controleren.”

© BELGA

“Als een speler er in komt, moet die zijn taken wel perfect uitvoeren. Zo moet hij ook de instructies die we meegeven voor stilstaande fases, dan ook wel degelijk onthouden”, sakkert Leye, die evenwel positief blijft coachen. “Bij elk gesprek met de groep benadruk ik het positieve. Dat is belangrijk in onze situatie. Als je er iets wil aan doen, kom je al ver. Het hoofd laten hangen, levert niets op.”

“Die foutjes betalen we cash”

Ja, Leye beseft heus wel dat er hem en zijn team nog een enorme uitdaging wacht. Maar hoewel heel wat waarnemers Zulte Waregem al stilaan opgeven, blijft de Essevee-coach zijn mantra herhalen: “We gaan ons redden, daar geloof ik rotsvast in. Ik ben een eeuwige optimist. Misschien ben ik dan op het einde de idioot maar mijn spelers moeten het voelen dat ik dit meen, als ik hen dat zeg. Als we ons redden, is dat hét mirakel van het seizoen.”

Eerste horde in de ultieme eindsprint van Essevee: aartsrivaal Kortrijk dat zelf ook nog steeds niet verzekerd is van het behoud: “Wat we deden tegen KVO en Seraing was goed, we creëerden kansen. Helaas volstond het niet om de drie punten te pakken. Dus moeten we nog beter presteren. De tegenstander is wel duidelijk sterker. Hun team is ook flink veranderd, net als hun systeem. Het is nu duidelijk moeilijker om hen te verslaan.”

© BELGA

“Kortrijk heeft veel kwaliteit op het middenveld en in de aanval. Ze beheersen de tegenaanval perfect. Dat wordt de sleutel om deze match te winnen”, analyseert Leye alvast de kwaliteiten van het team van Bernd Storck op. “We slikten op de tegenaanval nog een goal tegen Oostende, terwijl we toen ook gewaarschuwd waren. Dat ging beter tegen Seraing.”

Toen liep het evenwel toch alweer mis in de slotfase. Op een voor Leye ongetwijfeld pijnlijk herkenbare manier: “Ik zag de goal van Seraing al vaak terug. Het was niet echt een verrassing voor mij. Het is enkel Poaty die zulke doelpunten maakt bij Seraing. Dat wisten we. Eén van onze spelers heeft bij ons toen niet zijn verantwoordelijkheid genomen. Dat komt ons duur te staan. Voor de zoveelste keer overkomt ons dat. Die foutjes betalen we dan cash.”