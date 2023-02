Hondje blijft “per ongeluk” achter op tram, en heeft nadien weinig zin om af te stappen

Donderdagmiddag nam een vader met zijn zoon en hun keeshondje tram 4 in Gent. “We weten niet hoe het precies gebeurde, maar bij het afstappen moet de man per ongeluk het hondje vergeten zijn”, zegt Karen Van der Sype, woordvoerder bij De Lijn.

Een alerte reiziger zag het gebeuren en verwittigde snel de tramchauffeur. “Die liet het meteen weten aan dispatching. Zij verwittigden op hun beurt Tony en Münir, twee controleurs die in de buurt waren. Zij konden het hondje van de tram halen, ter hoogte van de Zuid.”

Dat verliep echter niet zonder slag of stoot. “Het hondje liet zich wel strelen, maar had weinig zin om mee te komen. Uiteindelijk is het Tony en Münir toch gelukt. Het dier kon dus snel worden herenigd met zijn baasje. Toen de man besefte dat hij zijn viervoeter was vergeten, kwam hij immers snel terug naar de tramhalte.”

Eind goed, al goed, dus. “Gelukkig maar”, zegt Van der Sype. “Met dank aan het snelle ingrijpen van iedereen, en dan vooral van de twee controleurs.”