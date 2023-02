Anderlecht is al bezig met volgende transferperiode: paars-wit volgt linksback van Qarabag

Die speelt vanavond in de Ghelamco Arena tegen AA Gent en wordt daar in de gaten gehouden. Cafarquliyev is een offensieve linksback die ook al 8 keer international was voor Azerbeidzjan. Bij Qarabag was de vleugelverdediger dit seizoen in 32 duels al goed voor 2 goals en 6 assists terwijl zijn marktwaarde op 600.000 euro wordt geschat.

De linksachter is sowieso een positie waar Anderlecht versterking kan gebruiken. Afgelopen winter plukten ze in dat opzicht bijna Harry Toffolo weg bij Nottingham Forest, maar de Engelsen bliezen die transfer in extremis af. RSCA spande daarvoor een zaak aan bij de FIFA en die loopt nog steeds. (jug)