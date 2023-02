Felipe Avenatti kijkt uit naar de derby tegen Zulte Waregem: “Ik ben er zeker van dat onze fans ons zullen steunen en motiveren”

KV Kortrijk trekt met een mooie 4 op 6 tegen topclubs als Standard en Anderlecht naar de Gaverbeek. Tegen de Brusselaars leek het zelfs even op weg naar een gouden driepunter, maar Murillo strafte een misverstand in de rood-witte verdediging genadeloos af. “Ik moest de wedstrijd vanuit de tribunes bekijken”, vertelt Felipe Avenatti, die geschorst was voor het duel tegen de recordkampioen. “Ik zag dat het team een heel goede wedstrijd gespeeld heeft. Of ik er graag bij was geweest? Ja, want ik had graag geholpen. Het was jammer dat ik op Sclessin die gele kaart pakte in de laatste minuut. Misschien denken de mensen dat ik die expres uitlokte, maar dat was niet zo. Eens ik op het veld sta, ben ik gefocust. Achteraf gezien is het wel goed dat ik nu de derby kan spelen.”

Match van het jaar

De derby: het is misschien wel de belangrijkste burenstrijd sinds jaren. Beide ploegen bengelen onderaan het klassement en met drie dalers moet een van beide sowieso winnen. “We willen revanche nemen voor de vorige wedstrijd”, wisten zowel Avenatti als coach Bernd Storck te vertellen. “Dit is misschien hun laatste kans om dichterbij te komen”, aldus de Kortrijkse T1. “Voor ons is het geen voordeel dat Vormer, Brüls en Rommens niet mee doen, want de anderen zullen ook moeten vechten voor hun club. Met Vossen en Gano beschikken ze over twee goede spitsen die vlot de weg naar het doel vinden. Wij moeten de nul te houden en ons focussen op die match. Het is een speciale match. Elke derby is anders. Ik maakte in Duitsland de moeder der derby’s mee: Dortmund tegen Schalke 04. En ook Cercle tegen Club, bijvoorbeeld. Van zulke wedstrijden moet je genieten. Er hangt altijd een goede sfeer en wij moeten gewoon winnen.”

Motivator

Het KV Kortrijk onder Storck is een totaal ander KV Kortrijk. De Duitser lijkt zijn reputatie van bij Moeskroen en Cercle Brugge opnieuw waar te maken. “We zijn meer gefocust onder Storck dan dat we dat waren onder de andere coaches”, zegt Avenatti. “Hij is een motivator, haalde alle risico uit ons spel en zijn speelstijl past beter bij het team. Hopelijk zien we dat vanavond weer. We willen revanche nemen, want de vorige keer verloren we in eigen huis tegen hen. Ik ben er zeker van dat onze fans ons zullen steunen en motiveren, want zij kijken hier ook erg hard naar uit.”