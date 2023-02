Zulte Waregem-CEO Eddy Cordier behoudt het vertrouwen in Operatie Redding: “Nee, de derby is nog niet de match van de laatste kans”

Zulte Waregem ontvangt vanavond grote rivaal Kortrijk. Voor Essevee is het stilaan één voor twaalf en dat beseft ook CEO Eddy Cordier, die evenwel heel sereen blijft. “Nee, dit is nog niet de match van de laatste kans voor ons. Ik geloof in een kantelmoment en dat kan in een derby ontstaan. Iedereen die Zulte Waregem-minded is, beseft heel goed wat er op het spel staat.”

“Na vorige zaterdag was het natuurlijk moeilijk om terug aan de slag te gaan”, geeft Eddy Cordier ootmoedig toe wanneer we hem begroeten in zijn bureel in de Elindus Arena. “Je hoopt tegen je rechtstreekse concurrenten te winnen en het had ook telkens gekund. Logisch dat je dan zwaar ontgoocheld bent. Je doet er in de winterperiode alles aan om de groep te versterken en dan word je geconfronteerd met de wet van Murphy.”

Toch probeert Cordier zich allerminst te verstoppen achter het indrukwekkende lijstje met afwezigen. “De derby is altijd belangrijk. Ja, we zijn flink gehavend, maar het is aan de jongens die nu hun kans zullen krijgen om zich te manifesteren. Misschien is het wel een voordeel dat we net nu tegen Kortrijk mogen spelen. Zeker in ons eigen stadion met de steun van onze fans, zij moeten ons geheime wapen worden.”

“Nee, dit is nog niet de match van de laatste kans voor ons”, blijkt Cordier een geboren optimist. “Ik geloof er echt nog in. We spelen misschien niet altijd super, maar het is toch ook niet slecht? Ik geloof in een kantelmoment en dat kan in een derby ontstaan. Iedereen die Zulte Waregem-minded is, beseft heel goed wat er op het spel staat.”

Ondertussen blijft coach Mbaye Leye stevig op zijn stoel zitten, de Senegalees geniet dan ook veel vertrouwen bij het Essevee-bestuur. “De trainer ontslaan? Nee, daar hebben we geen moment aan gedacht. Dat kwam niet ter sprake. Een nieuwe trainer zou toch ook met dezelfde spelers aan de slag moeten. Ik ben een CEO die veel contact heeft met de spelers en die de kleedkamer aan de trainersstaf laat.”

Stilaan slinken de overlevingskansen van Zulte Waregem, maar Cordier herhaalt zijn mantra. “Ik hou nog geen rekening met een mogelijke degradatie.” Toch heeft een degradatie ongetwijfeld een flinke impact. “Anderzijds kregen we dit seizoen 2,6 miljoen euro minder aan tv-gelden omdat we vorig seizoen op de zestiende plaats zijn geëindigd, hetzelfde bedrag dat je krijgt als tweedeklasser.”

Verjongingsoperatie

Ja, Cordier voelt heus wel druk, maar hij aanvaardt ook zijn verantwoordelijkheid. “Dat is eigen aan het vak. Ik zit al lang genoeg in het voetbal om dat te beseffen, maar we doen er alles aan om Zulte Waregem in eerste klasse te houden. We moeten ook niet liegen: er zijn in het verleden fouten gemaakt”, verwijst Cordier naar de verjongingsoperatie die Zulte Waregem het voorbije jaar heeft doorgevoerd.

“Investeren in jonge spelers is een must voor Zulte Waregem. Weet je dat de clubs nu al in de rij staan voor enkele jongens uit onze huidige A-kern? Als zij vertrekken, weet je dat dat Essevee zuurstof geeft om in nieuw talent te investeren. Dat is een bewuste strategie.”