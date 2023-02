Overvaller snel gevat omdat hij eerst nog portie kip wou eten

Een gewapende overval in een fastfoodrestaurant in de Amerikaanse stad Chicago kreeg een nogal vreemde wending, toen de 20-jarige dader bleef hangen om een emmer gefrituurde kip te eten.

Dat melden de lokale autoriteiten tegenover CWB Chicago. De verdachte, genaamd James Taylor, liep eerder deze maand met een wapen op zak door de drive-through van een fastfoodrestaurant. Hij sprak een onschuldige bestuurder (35) aan die zojuist een bak gefrituurde kip had besteld. Taylor vroeg of hij een aansteker had, maar richtte vervolgens een pistool op zijn hoofd en eiste geld van het slachtoffer.

De bestuurder had echter slechts twee dollar cashgeld bij zich. In paniek overhandigde hij dit aan de overvaller, inclusief de emmer met kip.

Pauze

Vermoedelijk had Taylor veel honger, want in plaats van snel te vluchten na de overval stapte hij in de auto en at de kip. Ondertussen belde het slachtoffer de hulpdiensten.

Aangezien de kipliefhebbende overvaller niet erg ver gekomen was vanwege zijn pauze, lukte het de politie hem binnen een paar minuten te arresteren. Taylor werd gearresteerd maar is op borgtocht vrijgelaten. Hij riskeert een celstraf van meer dan twintig jaar.