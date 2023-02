Guy Peers uit het eerste seizoen van ‘De Mol’ overleden

Guy Peers, een van de deelnemers van het eerste seizoen van het programma De Mol, is overleden. Dat bevestigt Magda Ral. Zij vormde na het programma een koppel met Peers en de twee hebben samen ook een zoon.

Peers nam in 1998 deel aan het eerste seizoen van De Mol. Daar leerde hij Magda Ral kennen, die uiteindelijk de mol bleek te zijn. De twee vormden na de afloop van het programma een koppel en kregen een jaar later ook een zoon. Maar ze bleven niet samen. In 2008 nam Peers deel aan Wie wordt de man van Phaedra?

Ral bevestigt dat Peers afgelopen zaterdag overleden is en zegt dat ze tot het einde bij hem was. (sgg)