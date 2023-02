Veroorzaken trillende metrostellen scheuren in Brusselse appartementen? “Het geluid lijkt wel een aardbeving”

Buurtbewoners tonen de barsten in hun muren. De nieuwe metrostellen werden in de zomer van 2021 in gebruik genomen. — © IF, amg

Buurtbewoners rond metrostation Veeweyde zijn niet te spreken over de overlast die de nieuwe metrostellen in Brussel veroorzaken. Zo is er niet alleen geluidsoverlast, maar zijn ook scheuren ontstaan in verschillende appartementen. “We kunnen niet starten met het herstellen van de scheuren zolang het probleem niet ontdekt is.”

Vorig jaar heeft Leefmilieu Brussel vijf collectieve klachten ontvangen over de overlast van metrolijnen 1 en 5. De klachten komen van wijken uit Sint-Pieters-Woluwe, Sint-Lambrechts-Woluwe, Molenbeek en Anderlecht. In Anderlecht hebben verschillende buurtbewoners zich verzameld in een buurtcomité.

“Het gaat om twee soorten klachten”, start een buurtbewoner uit de Gounodlaan in Anderlecht, die niet met naam in de krant wil, zijn verhaal. “Sinds begin vorig jaar maken de metro’s opvallend meer geluid. Daarnaast zijn in heel wat appartementen ook scheuren ontstaan. Die zijn niet oppervlakkig, maar zelfs heel erg zichtbaar. In sommige appartementen sluiten de ramen zelfs niet meer goed door de trillingen.” Bij metingen door de MIVB bleek inderdaad dat de geluidsoverlast was toegenomen in sommige gebouwen.

“Niet verantwoordelijk”

“Maar de metingen bleven onder de norm, waardoor de MIVB redeneert dat het niet verantwoordelijk is voor de scheuren”, klinkt het. “Nochtans is de kans zeer groot dat die trillingen grondverzakkingen veroorzaken en er daardoor scheuren in de appartementen verschijnen. Vlak onder ons gebouw is er een spoorwissel, bovendien is de grond hier moerassig.”

Ondertussen heeft de MIVB een infoavond gehouden in de buurt. “Daarin werd verteld dat de MIVB de wielen van de toestellen sneller bijslijpt om de geluidsoverlast aan te pakken. Maar de kern van het probleem is daarmee nog niet ontdekt. Bijgevolg vrezen wij nog meer scheuren in onze appartementen. Bovendien kunnen wij zo nog niet starten met herstellingen.”

Aardbeving

Buurtbewoonster Mathilde Lemaire heeft vooral last van het geluid van de nieuwe metrotoestellen. “In augustus begon dat. Het start om 5 uur ’s ochtends en eindigt om 1 uur ’s nachts, en het geluid lijkt op een aardbeving. Op die momenten is het onmogelijk om te slapen. Dat wreekt zich overdag.”

Volgens Lemaire is er amper een verschil te merken sinds de MIVB de wielen van de toestellen meer slijpt. “De geluidshinder komt iets minder voor, maar het is er nog steeds. We hebben verschillende oplossingen aan de MIVB aangereikt. Zo hebben we hen gevraagd om trager te rijden, om niet zo laat of zo vroeg te rijden of de nieuwe metrostellen niet meer te gebruiken, maar daar kwam telkens een negatief antwoord op. We hebben dus het gevoel tegen een muur te praten.”