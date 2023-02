Koningin-gemalin Camilla spreekt zich voorzichtig uit over heisa rond Roald Dahl-boeken: “Blijf trouw aan je roeping”

De koningin-gemalin deed de uitspraken tijdens een receptie ter gelegenheid van de tweede verjaardag van haar online boekenclub. “Blijf alsjeblieft trouw aan je roeping”, richtte ze zich daar tot schrijvers. “Niet gehinderd door diegenen die de vrijheid van meningsuiting willen beteugelen of je verbeeldingskracht willen beperken.”

In de video, die rondgaat op sociale media, zie je Camilla vervolgens opkijken. “Zo, ik heb genoeg gezegd”, zegt ze vervolgens. De uitspraken van de koningin-gemalin worden op enthousiaste reacties onthaald.

LEES OOK. Boeken van Roald Dahl herschreven: woorden als ‘dik’ of ‘lelijk’ worden geschrapt

Eerder deze week maakte de uitgeverij van de boeken van Roald Dahl, Puffin, bekend dat het met de grove borstel door de boeken van de auteur zou gaan. Onder meer woorden als ‘dik’ en ‘lelijk’ zullen er daarna niet meer in voorkomen. Dat stootte heel wat schrijvers en liefhebbers van het geschreven woord tegen de borst. In meerdere landen werd al beslist om in de vertaalde boeken van Dahl geen aanpassingen aan te brengen. Onder meer de Nederlandse vertalingen zullen blijven zoals ze waren.