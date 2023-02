Britse minister onder vuur: “Moeite om eten te kopen? Werk dan wat harder”

De Britse minister van Milieu Thérèse Coffey krijgt felle kritiek omwille van haar uitspraken in het Parlement. Wie moeite heeft met eten kopen, “moet wat harder werken of een job zoeken met een beter loon”, zo zei ze.

Het Verenigd Koninkrijk kampt met voedseltekorten. Tegelijkertijd zijn de prijzen van voedingswaren met 16,8 procent gestegen, zo stipte Rachael Maskell, parlementslid voor Labour, donderdag aan in het Lagerhuis. Dat laat zich voelen in de voedselbanken, waar de vraag groter is dan het aanbod. Ze vroeg de conservatieve minister wat de regering van plan was om te voorkomen dat mensen hongerlijden. Coffey antwoordde dat mensen vooral hun inkomen moeten doen stijgen. “De beste manier om dat te doen is door te gaan werken, maar ook door eventueel meer uren te werken, door bij te scholen of door een job te doen met een beter loon.” Maskell stamelt nog dat het antwoord “vreselijk” is.

LEES OOK. Maximaal 3 tomaten en paprika’s per klant: supermarkten in Groot-Brittannië rantsoeneren almaar meer groenten en fruit

Het is niet de eerste controverse van Thérèse Coffey. Woensdag nog werd ze uitgejouwd door de boeren toen ze ontkende dat de voedseltekorten in het land het gevolg waren van marktfalen. “We hebben nu eenmaal geen controle over het weer in Spanje”, zei ze toen.