Februari was abnormaal droog

Net als in Frankrijk, dat een nieuw record van 32 dagen zonder regen laat optekenen, was februari in België abnormaal droog. Op enkele dagen voor het einde van de maand noteert het KMI slechts 9 millimeter neerslag, tegenover een gemiddelde van 65 millimeter”, zegt weerman David Dehenauw.

“Februari 2023 zal zeker in de top vijf belanden van droogste februarimaanden”, aldus Dehenauw. Hoewel het KMI enkele lokale buien verwacht de komende dagen, zullen de neerslaghoeveelheden volgens Dehenauw tegen het einde van de maand niet meer dan 10 à 12 millimeter bedragen.

In Frankrijk zouden in maart restricties op het watergebruik van kracht kunnen worden wegens de droogte. Bij ons is de situatie evenwel niet vergelijkbaar met die in Frankrijk.

Met 211 millimeter neerslag in de maanden december, januari en februari (tegenover 229 millimeter gemiddeld), was de winter niet buitengewoon droog, aldus Dehenauw.