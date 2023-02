“Liefde maakt blind”: mannen die oudere Vlaamse vrouwen duizenden euro’s aftroggelden riskeren 30 maanden cel

“Liefde maakt blind.” Een bende in gespecialiseerd in vriendschapsfraude stond donderdag terecht in Gent. Via valse profielen op sociale media zocht de bende contact met oudere dames en deden ze zich voor als een charmante militair. De bende, vooral Nigerianen, troggelde duizenden euro’s van hen af. Eén vrouw verloor 380.000 euro. De verdachten riskeren celstraffen tot 30 maanden.

“Liefde maakt blind. Mijn cliënt is daar het voorbeeld van”, begon advocaat Kristiaan Vandenbussche zijn betoog in de Gentse rechtbank. Hij stond er de 71-jarige vrouw B.S. bij die maar liefst 380.000 euro kwijtraakte nadat ze via Facebook opgelicht door een criminele bende die zich achter een vals Facebookprofiel verschool.

In één van de meest kwetsbare periodes in haar leven werd B.S. op sociale media benaderd door ene “Diederick Velner”: een Amerikaanse militair op missie in Jemen. “Een soort oudere George Clooney”, noemde Vandenbussche hem. “En mijn cliënt vond hem heel aantrekkelijk.”

De echtgenoot van B.S. overleed in 2018 na een moedige strijd tegen darmkanker. Ze heeft geen grote vriendenkring en hunkerde in de coronaperiode naar sociaal contact en genegenheid. Voor haar fotoclub maakte ze voor het eerst een profiel op Facebook aan.

Daar kreeg ze een vriendschapsverzoek van “Diederick Velner”. “Wanneer ze dan berichten van de knappe militair ontving, genoot ze van de aandacht. De vertrouwensband werd geleidelijk opgebouwd. Er was niet meteen sprake van hartjes en kusjes. Alles gebeurde stapsgewijs waardoor het haar oprecht leek.“

Wanneer er sprake was van een degelijke vertrouwensband, werd op een subtiele manier om kleine sommen geld gevraagd: voor medische ingrepen bijvoorbeeld. “Mijn cliënte moest dat geld dan per post opsturen”, vertelt advocaat Kristiaan Vandenbussche.

Toen B.S. “Diederick Velner“ graag wou ontmoeten, werd ook daar lustig van geprofiteerd. “Ze stuurden haar een video van de borstkas van een man. Achteraf vertelde “Velner” dat hij daarvoor gesanctioneerd werd door zijn overste. Ze moest zijn boete dringend betalen of zijn leven stond op het spel”, gaat Vandenbussche verder. “En zo werd haar een schuldgevoel aangepraat.”

Achter het vals profiel “Diederick Velner” zat een criminele bende van oplichters, vooral Nigerianen. B.S. verloor zo’n 380.000 euro en ging zelfs een lening aan om ”haar militair“ te kunnen geven wat hij wou. “Ik zat er volledig in. Ik zag niet meer wat de realiteit was”, vertelde B.S. in de rechtbank. Haar geld werd door de bende gebruikt om honderden wagens en bestelwagens aan te kopen en te verschepen naar Afrikaanse landen.

Geen rechtstreeks contact

Donderdag stonden veertien verdachten terecht in de Gentse correctionele rechtbank, maar de helft stuurde hun kat. De aanwezige verdachten beweerden nooit in rechtstreeks contact te zijn geweest met de slachtoffers.

“De rol van mijn cliënten is dat ze hun rekening ter beschikking hebben gesteld om het geld naar over te schrijven”, zei advocaat Samuel Debruyne die twee verdachten bijstond. “Maar zij zijn niet diegene die vanuit Ghana of Nigeria berichten naar de dames hebben gestuurd.”

Ook advocaat Silke Van Maele die donderdag voor twee bendeleden optrad, vertelde hetzelfde. “Er was nooit contact tussen mijn cliënten en de slachtoffers. Hun rekeningen werden gebruikt, maar ze wisten niet dat die sommen geld verkregen werden via een criminele oplichting”, aldus van Maele.

Er waren drie burgelijke partijen op de zitting aanwezig. — © David Van Hecke

De verdachten stonden terecht voor oplichting, witwassen en bendevorming. Het openbaar ministerie vorderde celstraffen tot 30 maanden en passende geldboetes voor de bendeleden. “Vriendschapsfraude is momenteel een echte plaag in België”, klonk het nog.

Maar de bende, de grootst gekende inzake vriendschapsfraude, heeft ook slachtoffers in verschillende andere landen zoals Canada, Duitsland, Nederland, Frankrijk, Oostenrijk, Peru, Zweden en de Verenigde Staten gemaakt. In België werden honderden mensen opgelicht voor een veelvoud van 2,1 miljoen euro.

De rechtbank buigt zich tegen 23 maart over de strafmaat. Of B.S. haar geld nog zal terugzien, weet ze niet. “Ik probeer nu te overleven en ik hoop dat ik nog een deel van dat bedrag ga kunnen recupereren”, vertelde ze donderdag emotioneel.

