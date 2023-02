Bijna honderd mensen vonden al weg naar noodopvangcentrum in Anderlecht

Het noodopvangcentrum in Anderlecht voor de mensen uit het tentenkamp in Molenbeek loopt stilaan vol. Gespreid over drie dagen arriveren de asielzoekers er en krijgen ze een warm onderdak. Na twee dagen staat de teller bijna op honderd personen. Vrijdag wordt de maximumcapaciteit van 140 opvangplaatsen bereikt.

Op woensdag werden de eerste 45 personen vanuit het tentenkamp aan en rond de brug aan de Koolmijnenkaai overgebracht naar Anderlecht. Daar kregen ze een medische keuring, verzorging, eten en een warm bed. Donderdag zijn er nog eens 50 mensen aangekomen in het noodopvangcentrum en vrijdag volgen de laatste 45 mensen. De operatie verloopt gespreid over drie dagen.

LEES OOK. Jongeren brengen de nacht door in tentenkamp aan Klein Kasteeltje uit protest

Samusocial stuurt nog dagelijks mobiele teams naar het tentenkamp, want niet iedereen die er verblijft, zal aanspraak kunnen maken op een plek in de noodopvang. Bovendien stelt de daklozenorganisatie ook vast dat de opening van het tijdelijke opvangcentrum in Anderlecht opnieuw nieuwe mensen aantrekt die ook hopen dat ze vanuit het tentenkamp hulp zullen krijgen.

De mensen die opgevangen worden in de noodopvang in Anderlecht, zijn allemaal personen met een asielaanvraag. Het gebouw is door de gemeente Anderlecht voor één maand vrijgegeven. Binnen de maand moeten de asielzoekers worden overgebracht naar een centrum van Fedasil. Het Brussels gewest financiert de hele operatie. Het dagelijks beheer gebeurt door het burgerplatform, met logistieke steun en met behulp van personeel van Samusocial. Een team van het Rode Kruis zorgt voor de medische screening van de bewoners.

LEES OOK. ‘Asielzoeker’ komt vaker negatief in de media dan ‘vluchteling’