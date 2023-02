Brief van koning Charles aan ‘oma’ uit 1955 per toeval op zolder ontdekt

Een Brits koppel heeft een opmerkelijke brief van koning Charles aan zijn grootmoeder uit 1955 ontdekt. De brief lag al zo’n 40 jaar stof te vergaren op de zolder en werd bij toeval ontdekt. Binnenkort gaat die samen met andere memorabilia onder de hamer.

“Lieve oma, het spijt me dat u ziek bent. Ik hoop dat je snel beter bent”, schreef Charles op zesjarige leeftijd in 1955 aan zijn grootmoeder. Op de keerzijde van de pagina staat: “Veel liefs van Charles” en een kleurrijke tekening.

De brief aan de Queen Mother, de mama van de overleden Queen Elizabeth, werd tijdens de kerstvakantie ontdekt door een koppel toen zij een grote schoonmaak hielden in hun huis in Stratford-upon-Avon Warwickshire. De brief wordt nu te koop aangeboden bij veilinghuis Hansons. “We hadden eindelijk de tijd om een grote doos te doorzoeken die mijn moeder ons had gegeven. Het bleek dat die toebehoorde aan mijn overleden grootvader Roland Stockdale”, vertelt de verkoper van de brief. “Die bevatte veel koninklijke memorabilia, waaronder een brief van Prins Charles aan zijn grootmoeder. Mijn vrouw zei ‘wow, kijk eens!’”, zei hij.

“We waren stomverbaasd, maar we wisten niet zeker of iemand erin geïnteresseerd zou zijn. Mijn grootvader overleed als zeventiger in 1983 en mijn vader erfde de doos, die hem 10 jaar geleden aan mijn moeder gaf. Zij heeft nooit de kans gehad om hem te bekijken en gaf hem aan mijn vrouw en mij. Met Kerstmis hadden we eindelijk wat tijd om de doos van mijn grootvader door te nemen. De laatste 30 tot 40 jaar heeft die stof vergaard op verschillende zolders.”

Dat het koppel zo veel koninklijke memorabilia in huis had, wisten ze helemaal niet. Maar dat er een link was met het koningshuis wel. “Mijn grootvader, oorspronkelijk een landarbeider uit Carlisle, verhuisde naar Londen om werk te vinden en kreeg een baan bij de Metropolitan Police. Hij ging werken voor de persoonlijke bescherming van de Koningin in de jaren ‘50. De map bevat foto’s van hem in de Information Room in Scotland Yard in 1952. Mij werd verteld dat hij oorspronkelijk betrokken was bij de bescherming van de Queen Mother, maar hij werkte waarschijnlijk met verschillende royals.”

Hoe zijn grootvader in het bezit kwam van de brief van de zesjarige Charles weet hij niet. “Het is een van de vele dingen die hij bewaarde. De doos bevat koninklijke menu’s, een uitnodiging voor een bal op Balmoral Castle voor zijn vrouw Audrey Stockdale, een briefje ondertekend door de Queen Mother en een George VI Memorial Westminster boekje van 21 oktober 1955.” In de doos zat ook een kopie van de kerstspeech van de koningin in 1956.

Verschillende items zullen binnenkort verkocht worden door het veilinghuis. De brief van Charles wordt geschat op 2.000 tot 3.000 pond. De speech van de koningin komt op 100 tot 200 pond en enkele andere items worden geschat tussen 50 en 500 pond.

