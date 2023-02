Eerste vonnis na explosie in haven Beiroet: chemisch bedrijf aansprakelijk

Twee en een half jaar na de verwoestende explosie in de Libanese hoofdstad Beiroet heeft een rechtbank voor het eerst een schuldige aangewezen. Een High Court in de Britse hoofdstad Londen besliste dat een chemisch bedrijf aansprakelijk was, zo heeft de Libanese Orde van Advocaten donderdag meegedeeld.

De rechters achtten het bewezen dat Savaro, met hoofdzetel in het Verenigd Koninkrijk, grote hoeveelheden ammoniumnitraat aan Libanon had geleverd. De zeer explosieve chemische stof, die jarenlang zonder extra veiligheidsmaatregelen in de haven van Beiroet was opgeslagen, zou de explosie hebben veroorzaakt.

Voor de slachtoffers en hun nabestaanden gaat het om het eerste juridische succes. In Libanon zelf komen de rechtszaken namelijk amper van de grond. Vele Libanezen wijzen met een beschuldigende vinger naar de politiek, die ze onder andere beschuldigen van corruptie.

De Libanese Orde van Advocaten had namens verschillende familieleden de burgerrechtelijke procedure in Londen aangespannen. De klagers hopen dat de uitspraak aanleiding geeft tot nieuwe processen. In de loop van het proces willen de Londense rechters nu een schadevergoeding vastleggen, aldus nog de Orde.

Om een boete te vermijden, hadden verantwoordelijken van het bedrijf naar verluidt tevergeefs geprobeerd om Savaro te ontbinden.

Bij de explosie in Beiroet in augustus 2020 kwamen meer dan 190 personen om het leven. Zo’n 6.000 anderen raakten gewond. De ontploffing vernielde ook grote delen van de haven en de omliggende woongebieden.