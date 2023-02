“Miljoenen vaten Russische olie worden gewisseld tussen tankers voor kust van Griekenland om sancties te vermijden”

Volgens Bloomberg gebeurde dat op slechts enkele kilometers voor de kust van Griekenland, in de baai van Lakonikos. Het ging om minstens 23 miljoen vaten, aldus het persagentschap.

De Griekse autoriteiten zeggen dat ze slechts beperkt kunnen ingrijpen omdat de overdracht gebeurt buiten de Griekse territoriale wateren.

Het overpompen tussen tankers voor de Griekse kust is volgens Bloomberg ook maar één van de voorbeelden om het Europese embargo tegen Russische olie en brandstoffen te omzeilen. Eerder gebeurde al hetzelfde in de buurt van Ceuta, de Spaanse enclave in Noord-Afrika, klinkt het. Bloomberg heeft het over een “schaduwvloot” van tankers die Rusland helpen om het embargo te omzeilen.

Olie overzetten op zee van de ene tanker naar de andere, is wel niet zonder risico op milieuvervuiling, aldus Bloomberg, terwijl de baai van Lakonikos bekendstaat om zijn zeeschildpadden.