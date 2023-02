“Stemmetje” zou leerling ertoe aangezet hebben leerkracht neer te steken in Frankrijk

De zestienjarige scholier die opgepakt is nadat hij woensdag op school in Saint-Jean-de-Luz in Frans-Baskenland zijn leerkracht Spaans had neergestoken, heeft gesproken over een “stemmetje” dat hem voorgesteld zou hebben een moord te plegen. Dat heeft de procureur van Bayonne, Jérôme Bourrier, donderdag op een persconferentie verklaard.

“Tijdens zijn hechtenis heeft de verdachte gesproken over een stemmetje dat tegen hem spreekt, een wezen dat hij beschrijft als egoïstisch, manipulatief (...), dat hem aanspoort om het slechte te doen en dat hem voorgesteld zou hebben om een moord te plegen”, zei Bourrier. “We weten ook dat hij beïnvloed was door een ruzie die hij een dag eerder met een vriend had en op dat vlak heeft hij onstandvastige uitspraken gedaan tegen de arts die gevraagd is hem psychiatrisch te onderzoeken. Hij zou gezegd hebben dat hij de feiten in de aanwezigheid van die jongen met wie hij ruzie had, zou willen plegen om hem op een bepaalde manier te straffen.”

De jongen zou “een vorm van vijandigheid tegenover zijn leerkracht Spaans” hebben toegegeven: voor dat vak zou hij geen goede cijfers gehaald hebben. Volgens zijn vrienden is de jongen “een zeer goede leerling”. Hij was tot nu onbekend bij politie, justitie en de diensten voor kinderwelzijn.

De scholier is “vatbaar voor een strafrechtelijke verantwoordelijkheid”, aldus nog de procureur. Het parket heeft zijn voorlopige hechtenis gevraagd. Vrijdag zal de procureur “een gerechtelijk onderzoek onder de kwalificatie van moord met voorbedachten rade” openen.