Telenet neemt belang van 20 procent in Vlaamse radiozender Nostalgie over

Telenet neemt een participatie van 20 procent in de Vlaamse radiozender Nostalgie. Dat meldt het telecombedrijf donderdagavond nabeurs. Telenet koopt 20 procent van de aandelen van mediaconcern Mediahuis in Vlaanderen Eén, de vennootschap die de radiozender Nostalgie in Vlaanderen uitbaat.

Mediahuis blijft na de verkoop meerderheidsaandeelhouder met 55 procent van de aandelen. Nostalgie SAS, onderdeel van NRJ Group, houdt dan onrechtstreeks 25 procent van de aandelen.

Het zijn voor Telenet niet de eerste stappen in het radiolandschap. Het bedrijf baat via Play Media nv, het vroegere SBS Belgium, al de Vlaamse netwerkradio NRJ uit, samen met Mediahuis. “Met de toetreding tot het kapitaal van Vlaanderen Eén/de Vlaamse Radio Nostalgie ziet Telenet zijn positie binnen de Vlaamse radiomarkt vergroten. Voor het Vlaamse Nostalgie betekent de geplande toetreding van Telenet als aandeelhouder, dat de samenwerking met de Play-activiteiten kan worden versterkt”, klinkt het donderdagavond in het persbericht.

Mediahuis ziet in deze toetreding “extra mogelijkheden op het vlak van crosspromotie, waardoor het merk Nostalgie nog meer bekendheid zal verwerven bij de Vlaamse radioluisteraar en duurzaam zal kunnen verder groeien”, zegt de groep in een apart persbericht.

Wat dit betekent voor de toekomst van NRJ, kon de Telenet-woordvoerder niet kwijt. “Daarvoor is het nog te vroeg”, zei hij. Hij wees erop dat de deal rond Nostalgie nog de goedkeuring moet krijgen van de mededigingsautoriteit en van de Vlaamse regering. Het resultaat van de nieuwe samenwerking zou “hoorbaar en zichtbaar” moeten zijn vanaf het najaar.

Nostalgie bereikt dagelijks zo’n 363.000 luisteraars in Vlaanderen en behaalt hiermee een marktaandeel van 6,2 procent. Op 1 januari 2023 ging de nieuwe FM-licentie van Nostalgie van start, zodat ze ook de volgende vijf jaar radio kan maken op de FM-band.