Yvonne Reynders (85) was 4 keer wereldkampioen op de weg en 3 keer op de piste: “Maar ik koerste voor 100 frank en een appelflap”

Vier keer wereldkampioen op de weg. Drie keer op de piste. Maar Yvonne Reynders (85) moest rijden voor “100 frank en een appelflap”. Uitzonderlijk eens voor een matras of een wasmachine. “Ik heb gevochten voor meer geld voor de vrouwen. Eindelijk krijg ik nu gelijk.” Want vanaf dit seizoen krijgen vrouwen in élke Vlaamse klassieker evenveel als mannen. “Had ik nu gekoerst, ik had ne schone villa bij elkaar gereden.”