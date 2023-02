Hooligans van vak 213 dreigen Cercle imago van vriendelijke en familiale club te doen verliezen

Niet alleen op maar ook naast het veld ondergaat Cercle Brugge een transformatie. Groen-zwart is de revelatie van de Jupiler Pro League met de press en de powerplay die voor een brok gezonde agressiviteit op het veld zorgen. Maar naast het veld dreigt die behoorlijk ongezond te worden. Ook het familiale Cercle krijgt nu namelijk af te rekenen met hooliganisme. Vorige zondag kwam het na de derby tot een gevecht met Club-fans in een Brugs café. Hoe de Cheeky Green Boys en vak 213 het brave en klassieke beeld van de Cercle-fan dreigen te ondermijnen.

Wie Cercle zegt, denkt aan een familiaal karakter, aan waarden en normen. Dat geldt ook voor het gros van de fans, maar in vak 213 achter het doel zitten wel een paar zware jongens. Na de terugkeer naar 1A in 2018 liep het een eerste keer zwaar uit de hand op 14 september 2019 in de derby. Er was plots bengaals vuur en een banner van Bruggias, een sfeergroep van Cercle, werd in stukken gescheurd. Erger en gevaarlijker werd het toen een vlag van de blauw-zwarte North Fanatics door een jonge Cercle-fan in brand werd gestoken met een vuurpijl.

De man was amper 18 jaar en lid van de Cheeky Green Boys. Bij Cercle zitten ze al langer verveeld met het groepje hooligans. Terwijl de oudere kern het licht op groen zette voor het nieuwe logo, reageerde vak 213 als door een wesp gestoken en hekelden ze de nieuwe aanpak. Ze werden ook vaak veroordeeld voor pyrotechnisch materiaal en vechtpartijen met andere supportersgroepen. Velen liepen ook al een stadionverbod op. Maar in november vorig jaar liep het nog zwaar uit de hand buiten het stadion na de match op STVV en werd er zwaar gevochten. De doorsnee Cercle-fan, die prat gaat op het familiale en brave imago van de Vereniging, zag het met lede ogen aan. In de derby van afgelopen zondag bleef het echter rustig in het stadion. Vanuit vak 213 werd voor een mooie en gigantische tifo gezorgd. Het moge gezegd, ook het werk van de Cheeky Green Boys. Achteraf gaven de leden wel toe dat ze een deal hadden gemaakt met de leiding van Cercle om zich koest te houden en geen pyro te gebruiken, iets wat ze in het grote blauw-zwarte vak overigens wel deden. In ruil zou hun tifo gesponsord worden door Cercle.

Gevecht op ’t Zand

Buiten het stadion golden de afspraken niet en op ’t Zand kwam het tot een zware confrontatie in café Bras tussen fans van Cercle en Club. Een deel van het café werd kort en klein geslagen en er gebeurden bestuurlijke aanhoudingen. De Brugse politiechef Dirk Vannuffel liet afgelopen maandag opvallend de naam van de Cheeky Green Boys vallen.

“Ze zullen dat graag horen, want dat geeft hen blijkbaar prestige, maar ze zorgen wel voor de toename van het geweld en ze doen Cercle zijn imago van vriendelijke en familiale club verliezen”, draaide Vannuffel niet rond de pot. Meer zelfs, de Brugse derby wordt voortaan een risicomatch en in Brugge hopen ze nu al dat het komende lente niet tot twee nieuwe derby’s komt in de Europe play-offs als Cercle in de top acht eindigt en Club naast de Champions’ play-offs zou vallen.

“Wat de incidenten van zondag betreft: onze voetbalcel is volop bezig met het in kaart brengen van wat er precies is gebeurd”, aldus woordvoerder Lien Depoorter van de Brugse politie. We zitten nu blijkbaar aan beide kanten met risicosupporters. Als politie wijzen we zeker niet met de vinger naar de ene of andere club, maar wij moeten vermenging van die zogenaamde ultra’s wel proberen tegen te gaan.”