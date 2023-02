Actieweek op komst in openbare sector, afgesloten met een nationale 24 uursstaking 

Het gemeenschappelijk vakbondsfront ACV/ACOD/VSOA houdt in de week van 6 maart een actieweek in de openbare sector. Die wordt op vrijdag 10 maart afgesloten met een nationale 24 uursstaking. Dat bevestigen de grote vakbonden aan onze redactie.

Er komt wellicht geen grote manifestatie in Brussel. Maar voor vrijdag 10 maart roept ACOD wel op tot een nationale 24 uursstaking in alle openbare sectoren. Dat zegt Chris Reniers van de socialistische vakbond. Onder meer bij De Lijn en in de gevangenissen doen alle vakbonden mee en zal er dus wellicht een minimumdienst zijn. In veel andere openbare diensten zullen ze die week elk op hun domein actievoeren.

Dat zal gaan van flyeren in stations tot lokale acties bij openbare diensten, zo luidt het. Niemand kan uitsluiten dat er ook diensten tijdelijk gesloten zullen zijn of op minimumbezetting zullen draaien.

Investeringen

“In maart liggen budgettaire besparingen op de onderhandelingstafel van de regering en we vrezen dat er weer zal gesneden worden in de openbare diensten. Vandaar onze acties nu”, zegt Jan Coolbrandt van ACV Openbare Diensten.

“We willen met deze acties de openbare diensten in de kijker zetten en aantonen waarom het belangrijk is om erin te blijven investeren. Want we worden veel te gemakkelijk in het verdomhoekje geduwd”, klinkt het dan weer bij VSOA.

“Het sociaal overleg zit in het slop. Denk maar aan de onderhandelingen bij de politie. Enkel door sterke akkoorden te maken en die ook uit te voeren, kan de openbare sector erop vooruitgaan.”

Er zal tijdens de actieweek rond verschillende thema’s worden gewerkt, te beginnen met pensioenen. Maar ook vrouwenrechten en koopkracht komen aan bod.