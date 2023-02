Europese Commissie verbiedt TikTok voor alle medewerkers uit vrees voor spionage

Omdat ByteDance, het moederbedrijf van TikTok, nauwe banden onderhoudt met het regime in China en spionage niet uitgesloten kan worden, verbiedt de Europese Commissie zijn personeel om de app nog langer te installeren op professionele smartphones of laptops. Ook onder meer in Amerika is TikTok verboden voor parlementariërs en mariniers en een Kamermeerderheid in Nederland wil een verbod op de werktelefoons van alle rijksambtenaren. Zit er ook in België een verbod aan te komen?

De filmpjes-app, die eigendom is van het Chinese bedrijf ByteDance, is al langer in het vizier van westerse overheden en veiligheidsdiensten omdat gevreesd wordt dat Peking toegang heeft tot onder meer statistische gegevens van gebruikers.

In november 2022 moest TikTok trouwens zelf toegeven dat werknemers in het Chinese hoofdkantoor toegang hadden tot de persoonlijke gegevens van Europese gebruikers en onder meer journalisten lokaliseerden die zich kritisch hadden uitgelaten voor het regime.

LEES OOK. Moederbedrijf TikTok geeft toe gegevens gebruikt te hebben om journalisten op te sporen

Maatregelen

Dat deed voor de VS de deur dicht. Amerikaanse parlementariërs hebben intussen TikTok van hun dienstsmartphones moeten verwijderen. En ook voor mariniers is de app verboden wegens te gevaarlijk om gelokaliseerd te worden. De Nederlandse Kamer zou hetzelfde willen voor alle rijksambtenaren. En nu heeft dus ook de Europese Commissie opgeroepen om ten laatste op 15 maart de populaire Chinese video-app van alle toestellen die gebruikt worden voor professionele doeleinden te verwijderen. Wie dat niet doet, zal geen toegang meer hebben tot werkgerelateerde software, zoals de mailboxen of Skype for Business.

ByteDance heeft al laten weten dat het die beslissing betreurt omdat het intussen maatregelen heeft genomen.

LEES OOK. Europese Commissie spoort TikTok tot respect voor privacyregels aan

Eddy Willems, cyberexpert bij D-Data, zegt dat de app op zich niet onveiliger of veiliger is dan Facebook of Twitter bijvoorbeeld. “Het is vooral een geopolitiek probleem. TikTok is nog altijd in Chinese handen. En dan kunnen we maar beter voorzichtig zijn”, zegt hij.

Toch is er in ons land voorlopig weinig animo om drastische beslissingen te nemen, zo blijkt.

Kamerlid Michael Freilich (N-VA) diende twee jaar geleden al een wetsvoorstel in en heeft zelf TikTok van zijn smartphone verwijderd, zegt hij.

Veiligheidsinstructies

“Wat wij zouden willen is dat de Staatsveiligheid en het Ocad een lijst opstellen met apps of landen waar we extra voorzichtig moeten mee zijn. Ook stellen we voor dat wie werkt voor defensie, voor kritieke infrastructuren zoals energiebedrijven en voor de overheid geen TikTok op zijn werktelefoon of laptop zou mogen installeren”, zegt Freilich.

Volgens het kabinet van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) monitoren de veiligheidsdiensten de risico’s permanent en geven ze overheidsdiensten de nodige instructies. Van een algemeen verbod op TikTok is bij ons voorlopig geen sprake, klinkt het.

De Federale Politie laat ons wel weten dat er een algemene richtlijn voor het gebruik van sociale media door personeelsleden van de Federale Politie bestaat en dat er wordt nagedacht over een eventuele maatregel. “De veiligheidsrisico’s met betrekking tot de app TikTok worden intussen nauwgezet opgevolgd”, klinkt het.

Want dat we ons wel degelijk bewust zijn van het gevaar uit China bleek vorig jaar nog. Defensieminister Ludivine Dedonder eiste toen dat 300 Huawei-wifihotspots binnen legerinfrastructuren direct werden vervangen door ander merk. Chinese bedrijven moesten op verzoek van de Chinese overheid, zo kwam toen aan het licht, informatie van klanten doorspelen aan de overheid. Pure spionage dus.