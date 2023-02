VIDEO. Angel Di Maria scoort heerlijke treffer voor Juventus tegen Nantes

Het WK in Qatar, waar hij met Argentinië wereldkampioen werd, heeft Angel Di Maria vleugels gegeven. Voor de wereldbeker scoorde hij dit seizoen slechts één treffer voor Juventus, sindsdien zit hij aan vijf goals, waarvan hij er vanavond twee maakte in de terugmatch van de play off-ronde van de Europa League tegen Nantes. De eerste, na goed vier minuten spelen, was een pareltje. Kijk en geniet. Di Maria scoorde nadien nog vanaf de stip. Juventus klopte Nantes met 0-3 en stoor door naar de 1/8ste finales van de Europa League.