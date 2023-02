‘Russische oliemagnaat en ex-spion met Belgische link in mysterieuze omstandigheden dood aangetroffen’

De 59-jarige oliemagnaat en ex-spion Viatcheslav Rovneiko zou volgens buitenlandse media dood aangetroffen zijn in zijn woning in de buurt van Moskou. Hij komt daarmee in het lijstje terecht met tal van Russische hooggeplaatsten die om het leven kwamen sinds de start van de oorlog. Opvallend: de man zou jarenlang actief geweest zijn in ons land.

De Rus Viatcheslav Rovneiko zou ’s avonds laat in zijn huis in de buurt van Moskou ‘bewusteloos’ aangetroffen zijn. Dokters kwamen ter plaatse, maar ze konden niets meer voor hem doen. Dat schrijft de Russische krant Moskovsky Komsomolets. Volgens de krant werden er “geen tekenen van een gewelddadige dood op zijn lichaam aangetroffen”, maar toch is zijn dood opvallend. Hij komt in een lijstje te staan van tal van hooggeplaatste Russen die sinds het begin van de oorlog in Oekraïne om het leven kwamen.

Volgens buitenlandse media zou de man actief geweest zijn als KGB-spion tijdens de Koude Oorlog en zou hij daardoor een tijdlang in België gewoond hebben. Hij zou hier samengewerkt hebben met Sergei Naryshkin, het hoofd van de Russische buitenlandse inlichtingendienst Sloezjba Vnesjnej Razvedki. Tot kort voor de oorlog in Oekraïne was Rovneiko ook actief in zeker drie Belgische bedrijfjes, maar die zouden nu allemaal failliet zijn. Volgens buitenlandse media had de man tot 2006 een Belgische paspoort.

Hij zou ook linken hebben met bedrijfjes in het Verenigd Koninkrijk, Luxemburg en Cyprus en was goed bevriend met Gennady Timchenko, een van Poetins meest loyale oligarchen.

(sgg)